Donald Trump: la estrategia en 4 frentes para disputar el resultado electoral en los tribunales

No parece que sea una simple bravata. El equipo de campaña del presidente Donald Trump presentó este 4 de noviembre de 2020 una serie de acciones legales en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, distritos que resultarán cruciales a la hora de definir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Horas después, hizo lo propio en Georgia.

Ya en las primeras horas del miércoles, cuando los resultados aún no eran muy claros en varios estados, Trump dijo estar listo para pedir a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva las disputas sobre el recuento de los votos.

En el caso de Pensilvania, pese a que el conteo aún está en marcha, varios miembros del equipo de campaña del presidente dijeron que daban por ganado el estado.

Michigan

En el estado, la campaña de Trump interpuso una demanda en la justicia para suspender el conteo de los votos.

Sin evidencias, el equipo de campaña del presidente dijo que ha habido irregularidades debido a que sus delegados no tuvieron acceso al conteo en “numerosos” locales.

“Hemos iniciado una demanda en un tribunal de reclamaciones de Michigan para detener el conteo hasta que nos concedan un acceso significativo”, indicó en un comunicado la campaña de Trump, sin aportar pruebas de que hayan sido vedados de los locales.

El equipo del mandatario republicano también pidió que sean revisados los votos ya computados mientras su equipo supuestamente no tuvo acceso.

Además, dijeron que emprenderían acciones legales para suspender el conteo cuando quedan por analizar votos de áreas muy favorables a los demócratas incluyendo Detroit, una ciudad donde hay una importante presencia de afroestadounidenses.

La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, tuiteó un mapa con la frase “la paciencia es una virtud”.

Wisconsin

El presidente Donald Trump anunció su intención de interponer una demanda en el estado de Wisconsin, casi en simultáneo a que el candidato demócrata Joe Biden se impusiera en el recuento, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times, citando a la agencia AP.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump.

La campaña de Trump anunció su intención de pedir un recuento en este estado, denunciando que hay “informaciones de irregularidades” y cuestionando la “validez de los resultados”.

Con un 94% de los votos escrutados, Biden aventaja a Trump por cerca de 20.000 votos.

El expresidente demócrata Barack Obama ganó Wisconsin por siete puntos en 2012. Cuatro años más tarde Hillary Clinton ni se molestó en hacer campaña allí y perdió por menos de un punto.

Pensilvania

En la tarde del miércoles, la campaña de Donald Trump dijo este miércoles que recurrirá a la justicia para suspender el conteo de votos en Pensilvania, después de anunciar que daban por ganador al presidente, pese a que no se terminaron de contar los votos.

La campaña del mandatario republicano acusó a las autoridades electorales de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7,6 metros de los conteos.

“Vamos a demandar para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga según la ley”, dijo el director adjunto de la campaña, Justin Clark, en un comunicado.

Pensilvania es un caso muy especial porque, a diferencia de Michigan y otros estados, aceptó separar los votos llegados por correo después del martes y los convirtió en un preciado objetivo.

Los republicanos también cuestionan la supervisión de los votos por correo, si fueron despachados correctamente o algunos otros mecanismos adoptados.

Georgia

La campaña de Trump presentó en la noche del miércoles una moción idéntica a aquellas de Michigan y Pensilvania. Allí, el republicano mantiene la ventaja con el 97% de los votos escrutados, pero el resultado podría dar ganador a cualquiera de los dos. rump cuenta con 2,412 millones de votos, mientras que los de Biden ascienden a 2,358 millones. La diferencia es menor a 55.000 votos y, en términos porcentuales, es apenas mayor al 1%.

La mayoría de los votos que quedan por contar son sufragios enviados por correo, que favorecen considerablemente a Joe Biden. De todas formas, la metodología del conteo depende de cada contado, por lo que no necesariamente la tendencia demócrata sería tan amplia como lo necesitan. En un comunicado, la campaña de Trump indicó que hará foco en 53 boletas que no llegaron a tiempo y “que fueron agregadas ilegalmente a una pila donde se guardaban otras que sí lo hicieron en el condado de Chatham”.

El registro de estos votos se vio afectado por la rotura de una tubería en una sala donde se almacenaban las boletas enviadas con anticipación. El hecho ocurrió en el condado de Fulton (donde está Atlanta) y las autoridades aclararon que ningún sobre se dañó por el hecho, pero obligó a cambiar la logística para poder continuar el procesamiento. Hacia el mediodía, el secretario de Estado indicó que la meta es tener todos los votados contados al cierre de esta jornada.