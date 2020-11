Joe Biden y Kamala Harris lanzan una página web para la transición presidencial por adelantado

Joe Biden y Kamala Harris han decido lanzar una página para la transición presidencial por adelantado, basándose en la clara ventaja que les dan los últimos en términos de delegados.

El proceso para definir al ganador de las elecciones podría alargarse hasta el viernes 6 de noviembre de 2020 o incluso más, –esto sin tomar en cuenta que Trump pueda impugnar los recuentos ante el Tribunal Supremo–, sin embargo, la dupla demócrata ha decidido comenzar a andar en su paso para hacerse con el Ejecutivo norteamericano.

La página web «Biden-Harris transition«, cuyos contenidos podrán leerse en inglés y en español, anuncia que, aunque los votos aún se están contando en todo el país, «serán los estadounidenses quienes definan al próximo presidente».

Biden se acercó a la victoria el miércoles por la tarde tras ganar importantes estados clave al presidente Donald Trump, quien renovó sus acusaciones de fraude anticipando una batalla legal para definir el vencedor de las elecciones estadounidenses.

The website is also in Spanish.

“Las crisis a las que se enfrenta el país son graves.. y el equipo de transición continuará preparándose a toda velocidad para que la Administración Biden-Harris pueda comenzar a trabajar desde el primer día.” https://t.co/D4HHTZWvbw

— Joseph Zeballos-Roig (@josephzeballos) November 4, 2020