Joe Biden es el nuevo presidente de EEUU

Habemus president… El candidato demócrata, Joe Biden, se ha convertido este 7 de noviembre de 2020 en el presidente electo de EEUU después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania.

Así lo indican las proyecciones de las cadenas CNN, CBS, NBC y Fox News.

Antes de confirmarse su victoria en Pensilvania, Joe Biden ya contaba con 253 delegados, sin contar Arizona, o con 264, contando este estado.

Los 20 compromisarios que reparte Pensilvania le convierten en el ganador de estas elecciones.

La primera reacción de Donald Trump ha sido a su estilo:

La disputa podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero parece fuera de toda duda que el próxiko 20 de enero de 2020, como establece la Constitución de EEUU, Trump y Melania saldrán de la Casa Blanca y Biden y su esposa entrarán en ella.

Ha sido una elección cerrada y mucho más pareja de lo que habían previstos las encuestas.

Biden se alzó con victorias en estados decisivos con muy pocos votos de diferencia. Desde el comienzo de la campaña, Trump había planteado objeciones sobre el sistema de votos por correo, que existe hace décadas en Estados Unidos pero que esta vez, ante las limitaciones para el movimiento que impone la pandemia de coronavirus, alcanzó un récord de más de 100 millones de sufragios anticipados por esa vía.

Todos los analistas anticipaban que ese sistema sería fundamentalmente elegido por los votantes demócratas como finalmente sucedió. Por eso, al comienzo del conteo de votos presenciales, Trump apareció liderando en algunos estados que luego terminó perdiendo cuando se sumaron los votos recibidos por correo.

Ahora se abre un compás de espera para que las cortes estatales y, eventualmente, la Corte Suprema, certifiquen el resultado electoral.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020