Casa Blanca: Biden logra 306 votos electorales frente a los 232 de Trump con todos los estados proyectados

Sobre el papel, todo se ha consumado. Y no da la impresión de que el próximo 20 de enero de 2021, el incansable Donald Trump se vaya a resistir y tengan que sacarlo con calzador y marines de la Casa Blanca.

El presidente electo Joe Biden amplió su ventaja sobre Donald Trump una vez terminada la proyección de los resultados electorales de todos los estados del país.

Con el triunfo proyectado en Georgia, tradicional bastión republicano, el demócrata suma 16 votos adicionales en el Colegio Electoral y escala hasta los 306, 36 más de los requeridos para ganar la presidencia.

Ante lo ajustado del resultado en Georgia comenzó un recuento manual de votos que, sin embargo, no se espera que cambie el resultado final, según las autoridades del estado.

Desde hace más de dos décadas Georgia no elegía a un candidato demócrata a la presidencia y todo parece a indicar que en el futuro puede convertirse en un estado azul (por el color del partido)

En la noche del jueves, Biden también fue declarado ganador en Arizona, estado tradicionalmente conservador que solo dos demócratas habían ganado previamente.

Este viernes también se proyectó la victoria de Trump en Carolina del Norte, con lo que cuenta con 232 votos del Colegio Electoral.

El resultado es exactamente el mismo, pero a la inversa de las elecciones de 2016, que ganó Trump a Hillary Clinton.

Joe Biden se prepara para su primer mandato como presidente, esto no significa necesariamente que la carrera política de Donald Trump haya terminado.

Según la constitución de Estados Unidos, Trump podría postularse nuevamente para la Presidencia de Estados Unidos en el futuro.

La constitución de Estados Unidos es clara en que ningún presidente no puede servir más de dos mandatos completos, u ocho años, en la Casa Blanca.

Sin embargo, si alguien asume la presidencia por menos de dos años, por ejemplo después de la muerte de un sucesor, puede postularse para dos mandatos por derecho propio.

La vigésima segunda enmienda dice: “Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de Presidente o haya actuado como Presidente por más de dos años de un período al que alguna otra persona fue elegida Presidente será elegida para el cargo de Presidente más de una vez”.

Incluso antes de que la enmienda fuera ratificada en 1951, los presidentes observaron extraoficialmente el límite de dos mandatos.

Franklin D. Roosevelt es el único presidente en servir más de dos mandatos. Murió poco después de su cuarto mandato.

Si bien la mayoría de los presidentes cumplen dos mandatos, si ganan la reelección, uno tras otro, la Constitución no les impide cumplir dos mandatos no consecutivos. En teoría, Trump podría volver a postularse en 2024.

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history – and we will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020