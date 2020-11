Cinco curiosidades sobre Joe Biden

Joseph Robinette Biden Jr., Scranton, Pensilvania, 20 de noviembre de 1942, más conocido como Joe Biden, es un político estadounidense, miembro del Partido Demócrata, ejerció anteriormente como el 47.º vicepresidente de los Estados Unidos (de 2009 a 2017)​, así como senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009. Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2020, se espera que el 14 de diciembre de 2020 se convierta en el presidente electo de los Estados Unidos, una vez que se haya pronunciado el Colegio Electoral.

Biden fue criado en Scranton, Pensilvania y en el condado de New Castle, Delaware. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa (Syracuse University College of Law), donde obtuvo el título de Juris Doctor. Se convirtió en abogado en 1969 y fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, llegando a ser el sexto senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas.

¿Alguien sabía que al presidente electo le pierde el helado?