Donald Trump anuncia que EEUU tiene misiles 'hidrosónicos'... pero nadie sabe qué son

Es una caja de sorpresas Donald Trump.

El presidente de EEUU afirmó que su país tiene armas nuevas, entre ellas los misiles «hipersónicos e hidrosónicos».

«Tenemos [misiles] hipersónicos e hidrosónicos. ¿Saben qué son hidrosónicos? Agua», declaró este 5 de diciembre en la ciudad de Valdosta (Georgia), durante su primer mitin después de que se dieran a conocer las proyecciones de medios sobre la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las presidenciales.

El mandatario no dio más detalles sobre este tipo de misiles.

Trump is about to hold a rally (ostensibly for Loeffler and Perdue) in Valdosta, Georgia. It will be his first since losing the presidential election to Joe Biden. Follow for a video thread. pic.twitter.com/bB80Z6pzjV

— Aaron Rupar (@atrupar) December 6, 2020