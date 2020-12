Si quieres un empleo en la CIA, tienes que resolver este enigma

Es acongojante esto de las redes sociales., refugio de tarados y herramienta para todo.

Hoy en día casi todo el mundo está en Twitter. Y eso, por chocante que suene, incluye también a instituciones como la CIA.

Y los espías americanos, cómo lleva varios años haciendo el presidente Donald Trump, suelen ‘jugar’ con sus seguidores.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos se ha sumado en más de una ocasión a la tendencia de los retos visuales a través de su perfil de Twitter, y recientemente ha compartido un nuevo desafío.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020