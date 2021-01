El Congreso de EEUU reelige a la demócrata Nancy Pelosi como presidenta

Pavimentado el camino para Joe Biden entre sin grandes contratiempos en la Casa Blanca, el próximo 20 de enero de 2021.

La demócrata Nancy Pelosi ha sido reelegida este 3 de enero de 2021 como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el desafío de revivir la economía y aprobar medidas para hacer frente a la pandemia con una estrecha mayoría, que no se había visto en esa cámara en 20 años.

Pelosi ha revalidado su cargo en la primera sesión del Congreso, que se ha constituido este domingo con la toma de posesión de los congresistas y senadores elegidos en las pasadas elecciones del 3 de noviembre, un acto que tiene lugar tres días antes de que refrenden la victoria de Joe Biden.

Con 216 votos a favor y 208 en contra, Pelosi se ha asegurado suficientes votos para mantenerse en el puesto para que el que fue elegida en 2019 y que coloca a quien lo ocupa como tercero en la línea de sucesión presidencial, por detrás del vicepresidente.

Pelosi, de 80 años, que también ejerció este cargo entre 2007 y 2011, se mantuvo durante la votación sentada en su escaño en silencio, aunque asentía o sonreía cada vez que algún compañero de bancada votaba por ella a viva voz.

En redes sociales, ha agradecido su nombramiento y ha destacado la importancia del desafío del coronavirus en su mandato. «Nuestra prioridad más urgente seguirá siendo derrotar el coronavirus», ha escrito en redes sociales.

También en Twitter, Pelosi ha recibido la felicitación de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, que se ha mostrado su intención de trabajar junto a ella para «construir un futuro más brillante para las generaciones venideras».

As we are sworn in today, we accept a responsibility as daunting and demanding as any that previous generations of leadership have faced.

Our most urgent priority will continue to be defeating the coronavirus – and defeat it, we will! #117thCongress pic.twitter.com/HD5w1OUfx3

