Publican una llamada en la que Trump insta al secretario de Estado de Georgia a buscarle 11.780 votos

Otra de Donald Trump y muy en su estilo.

El todavía presidente de EEUU presionó este 2 de enero de 2021, durante una conversación telefónica, al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, para que «encontrara» suficientes votos para anular la victoria de Biden en ese estado.

Los publica el periódico The Washington Post, el medio que obtuvo la grabación.

Durante la conversación entre Trump y Raffensperger, que duró una hora, el mandatario saliente primero reprendió al secretario de Estado, luego trató de halagarlo, le pidió que actuara y finalmente lo amenazó con consecuencias penales, recoge el medio.

«Lo único que quiero es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos ese estado», dijo en un momento Trump, afirmando que «es imposible que perdiera en Georgia», un estado en el que, según él, ganó «por cientos de miles de votos».

«La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada […] Y no hay nada de malo en decir que, ya sabe, ha vuelto a contar».

Georgia elections board member calls for probe into Trump’s call seeking to pressure Raffensperger https://t.co/JhVHXJuXNp

— The Washington Post (@washingtonpost) January 4, 2021