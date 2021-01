Sube a cuatro la cifra de muertos durante el asalto al Congreso de miles de exaltados jaleados por Trump

Un bochorno y sangriento.

Lo que iba a ser una mera formalidad en el Congreso de Estados Unidos, que ratificara el resultado de las elecciones del 3 de noviembre y certificara que Joe Biden será el próximo ocupante de la Casa Blanca, se transformó en una jornada de violencia y de violación de la legalidad como ese país no había visto en sus casi dos siglos y medio de existencia.

Miles de seguidores de Donald Trump, que se niega a acatar el resultado de las urnas e insiste en que los demócratas han hecho trampas, asaltaron el Congreso y forzaron la evacuación de los legisladores y del vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión.

Las salas y oficinas del Legislativo fueron asaltadas. Cuatro personas han muerto: una mujer que recibió un disparo letal de la Policía y otras tres personas que fallecieron por urgencias médicas.

Asimismo, las autoridades han informado de 14 policías heridos y 52 detenciones.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, extendió durante quince días más el estado de emergencia pública en la capital, hasta después de la investidura del presidente electo, Joe Biden, prevista para el 20 de enero de 2021.

As Congress met to certify the election results on Wednesday, President Trump held a simultaneous rally. Watch these moments unfold side by side to see how his speech incited a mob that broke into the Capitol. https://t.co/ZqQUn0oZmr

— The New York Times (@nytimes) January 7, 2021