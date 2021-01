Este es Adam Johnson y subasta en eBay el atril que se llevó a casa tras asaltar el Capitolio

Mucho más charlotada que golpe de estado y no sólo porque eran unas decenas, no tenían armas, alguno concurrió disfrazado de Batman y uno de los jefes iba medio en cueros y con cuernos de búfalo.

La guinda, que demuestra lo poco serios o preparados que estaban los asltantes del Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021, la ha puesto Adam Johnson, el caradura que ha intentado hacer pasta, sacando a subasta en eBay el atril que se llevó de la Cámara de Representantes de EEUU.

En las redes sociales circula una curiosa captura de pantalla de un anuncio en el sitio de comercio electrónico eBay que ofrece «el auténtico atril del portavoz de la Cámara de Representantes», es decir, de Nancy Pelosi, por 77.877 dólares.

They put the speaker podium on Ebay 🤣🤣 pic.twitter.com/bAK458NQmW

Lo que llama la atención de la oferta es que dos días antes se viralizó otra imagen en la que un manifestante roba este mismo atril durante la invasión de los partidarios del presidente saliente Donald Trump al Capitolio.

Y aunque no se sabe con certeza si el hombre logró llevarse este ‘souvenir’ a su casa, a muchos usuarios de las redes sociales la coincidencia les pareció divertida.

El tuit con el anuncio de eBay ha logrado ya más de 8.800 ‘me gusta’ y 1.600 ‘retweets’.

Y aunque el precio de 77.877 dólares puede parecer un poco exagerado, al menos el envío es gratuito.

El ladrón no ha sido identificado oficialmente por las autoridades estadounidenses, aunque algunos medios locales aseguran que se trata de Adam Johnson, un residente de 36 años de la localidad de Parrish, estado de Florida.

Según Miami Herald, Johnson está casado y tiene cinco hijos.

El FBI lo ha detenido.

Adam Johnson, the man seen carrying House Speaker Nancy Pelosi’s lectern during the Capitol siege, has been arrested in Florida https://t.co/NQO7PAEk8V pic.twitter.com/JUPlUJ64Ky

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 9, 2021