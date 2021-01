Jake Angeli, el ‘bisonte’ del asalto al Capitolio, no come desde que fue arrestado porque le sienta mal la comida ‘no orgánica’

Un tipo sano y consecuente.

Jake Angeli, alias el ‘Lobo de Yellowstone’, más conocido como el hombre con el tocado de cuernos de bisonte que irrumpió en el Capitolio estadounidense la noche del 6 de enero de 2021, realizó este lunes su primera aparición el en un tribunal federal de Phoenix, tras haberse entregado al FBI.

Tres días de detención en los que no ha comido nada, pues «se enferma gravemente si no come alimentos orgánicos».

Este seguidor de Donald Trump, que también se identifica con otros apelativos como Jacob Chansley, Jake Angel o QAnon Shaman, se exhibió en la sala mediante una llamada telefónica, mientras se encontraba arrestado en una sección de cuarentena de un centro de detención del país.

Todo ello después de que este hombre se entregase a la oficina de campo del FBI el pasado sábado al regresar de Washington, DC.

Y es que se le acusa de entrar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, así como de una entrada violenta y una conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. Ambos cargos considerados delitos menores federales.

«Realmente no estoy tan preocupado por eso porque, con toda honestidad, no violé ninguna ley. Entré a puertas abiertas», dijo Chansley en una entrevista.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At

— Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021