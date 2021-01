Jake Angeli, el ‘Hombre Bisonte’, pide a Trump que le de el perdón presidencial antes de irse

Jake Angeli lo tiene claro: antes de salir de la Casa Blanca, este 20 de enero de 2021, Donald Trump debería ser agradecido y concederle el perdón presidencial, lo que le evitaría un montón de quebraderos de cabeza y pasar una temporada en prisión.

El hombre que irrumpió el pasado 6 de enero disfrazado de bisonte, con un gorro con cuernos y sin camiseta en el Capitolio, en Washington, y presidió momentáneamente el Senado estadounidense ha pedido al presidente saliente que ejerza sus prerrogativas y le perdone.

Así lo dio a conocer Albert Watkins, el abogado de Jacob Albert Chansley, también conocido como Jake Angeli, un miembro del movimiento de teorías de la conspiración QAnon que se hace llamar «Yellowstone Wolf» en su canal de YouTube.

«Dada la forma pacífica y obediente en que el señor Chansley se comportó, sería apropiado y honorable que el presidente perdonara al señor Chansley y a otras personas pacíficas de ideas afines».

Eso afirmó el defensor del hombre cuya presencia en el Capitolio se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención de miles de personas.

Según el Departamento de Justicia, Chansley ha sido acusado de entrar o permanecer conscientemente en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, y de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Jacob Albert Chansley, que se hace llamar Q-Shaman, mira a la cámara durante durante la irrupción al Capitolio junto a otros seguidores del presidente Donald Trump en Washington D.C. enero 6, 2021.

El asalto contra ese recinto se saldó con cinco personas muertas, entre ellas un policía del edificio del Legislativo.

Chansley se entregó a las autoridades y permanece detenido desde el pasado sábado 9 de enero.

Me cuenta una amiga que en San Marcos La Laguna mucha mara New Age que vive ahí anda diciendo que Tr*mp es un trabajador de luz (“light worker”). Cuando escuché al cuernudo del Capitolio (Jake Angeli, Q Shaman) en su bikini de Chewbacca me acordé de esa mara. Qué tiempos, muchá… pic.twitter.com/P3hjNrRWG3

— hedonistaustero🦂 (@pereradaniel) January 9, 2021