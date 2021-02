¿El fin de la democracia en EEUU?: expulsan a una congresista ‘de QAnon’ de sus puestos en comités

Pocas bromas con esto. Entre otras razones, porque llueve sobre mojado, sobre todo desde que los multimillonarios de las Big Tech, sin encomendarse a juez alguno y sin otro motivo que su capricho, se han lanzado a censurar, silenciar y acosar a todo aquel que no comparta sus tesis progres en redes sociales o buscadores.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los demócratas, votó este 4 de febrero de 2021 a favor de expulsar a la congresista Marjorie Taylor Greene de dos comités que precedía, mientras los representantes republicanos protestaron en contra de la medida al considerar que se trata de un «peligroso nuevo precedente».

Con 230 votos a favor y 199 en contra Greene fue destituida del Comité de Educación y Trabajo y del Comité de Presupuesto de la Cámara.

Los demócratas la han acusado de «discurso de odio» en línea y de apoyar teorías conspirativas como QAnon y afirmaron que representa un peligro que «dañe» a otros miembros del Congreso y los estadounidenses.

Aunque casi todos los republicanos, excepto 11, votaron en contra de la medida, ninguno defendió el largo historial de Greene de publicaciones escandalosas en las redes sociales.

Greene expresó su pesar por los comentarios hechos antes de asumir su cargo en el Congreso.

«Estas fueron palabras que dije en el pasado, y estas cosas no me representan, no representan a mi distrito, no representan mis valores».