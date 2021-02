La Casa Blanca justifica que Biden reabra una instalación de Trump para migrantes: «No se trata de niños encerrados en jaulas»

Al final, a la hora de la verdad, cuando hay que pasar de la poesía a las matemáticas y gobernar, casi todos van a lo mismo y Joe Biden no es tan diferente de Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió este 23 de febrero de 2021 la reapertura por parte de la Administración Biden de una instalación para niños migrantes en Texas, alegando que se trata de una solución «temporal durante el covid-19».

Las declaraciones de Psaki se producen en medio de una polémica por la decisión de la Administración Biden de abrir una instalación para albergar a hasta 700 niños inmigrantes que cruzaron la frontera entre México y EE.UU. sin estar acompañados por sus padres.

Durante la era Trump, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris criticaron duramente las instalaciones similares que el anterior mandatario utilizó para alojar a niños migrantes en el verano de 2019.

En particular, Biden declaró en junio de 2019 que «bajo Trump ha habido en la frontera escenas horribles de niños encerrados en jaulas», mientras que el mes siguiente Harris calificó el uso de estas instalaciones como un «abuso de derechos humanos cometido por el Gobierno de EE.UU.». En este contexto un reportero le preguntó a Psaki por qué la Administración Biden abrió «la misma instalación que estuvo abierta durante un mes» durante el mandato de Trump.

BREAKING: Jen Psaki: «This is not kids being kept in cages.»

Yes it is! pic.twitter.com/sy1eK6tA4s

— Cassandra (@CassyWearsHeels) February 23, 2021