EEUU: al menos 10 muertos en un tiroteo en un supermercado de Colorado

Otro más y ya hemos perdido la cuenta de cuántos tiroteos ha habido en lo que va de año y del número total de muertos.

Al menos diez personas, incluido un policía, murieron este 22 de marzo de 2021 en el tiroteo ocurrido en el supermercado King Soopers de Boulder (Colorado, Estados Unidos).

El postolero fue herido y se encuentra detenido.

Se analizan las motivaciones del facineroso, indicó a la prensa el comandante de la policía Kerry Yamaguchi, tras el incidente.

Boulder está ubicada unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado.

Yamaguchi no confirma la cantidad de fallecidos ni el posible móvil del agresor.

This appears to be the shooter:#MassShooting #Boulder #Shooting pic.twitter.com/TNqGRVi6S3

— Րυɱ૦Ր Һคς ɿ੮ 🏴 (@BrandiLynn4Ever) March 22, 2021