Este es Ahmad Alissa, el musulmán que ha asesinado a 10 personas en un supermercado de Colorado

Se llama Ahmad Al Aliwi Alissa, tiene 21 años, nació en Siria y ha pasado la mayor parte de su existencia en EEUU, donde su familia fue acogida y ayudada.

Y en su haber hay en estos momentos la vida de al menos 10 personas, cuyas edades son 20, 23, 25, 49, 59, 51, 51, 61, 62, y 65 años.

Incluido entre los muertos, un agente de policía que intentó parar la masacre y era padre de siete hijos.

Todos murieron este 22 de marzo de 2021 en el tiroteo ocurrido en el supermercado King Soopers de Boulder (Colorado, Estados Unidos).

El pistolero Ahmad Al Aliwi Alissa, que operó con un fusil militar, fue herido y se encuentra detenido.

Con ese lenguaje evasivo y los eufemismos habituales para evitar usar la palabra ‘musulmán’ o decir ‘refugiado’, el comandante de la policía Kerry Yamaguchi dice que analizan las motivaciones del facineroso.

Las autoridades confirman que el homicida, residente de la localidad de Arvada, fue detenido a las 15.28 (hora local), 48 minutos después de que la policía llegara al lugar tras los llamados de emergencia.

Alissa, según un perfil de Facebook, estudió en Arvada West High School y actualmente era alumno de Ciencias de la Computación en la Universidad Metropolitana de Denver (MSU).

En dicha cuenta, que ya fue eliminada por la red social, contactos del mismo apellido señalan ser originarios de Siria.

Además de compartir frases del profeta Mahoma, es aficionado a la lucha libre.

“Ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos”, indicaron las autoridades en conferencia de prensa.

Boulder está ubicada unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado.

Yamaguchi no confirma la cantidad de fallecidos ni el posible móvil del agresor.

