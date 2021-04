La novia de George Floyd confiesa ante el juez: «Él y yo sufrimos de adicción a los opiáceos»

Todo se complica y de repente empiezan a parecer matices, detalles y hasta inconfesables secretos.

Courtney Ross, la novia de George Floyd, reveló este 1 de abril de 2021 que el fallecido tuvo covid-19 y era adicto a los opiáceos en un emotivo testimonio en el juicio contra el expolicia Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano.

«Floyd y yo sufrimos de adicción a los opiáceos», dijo Ross, en respuesta a una pregunta de la fiscalía en el cuarto día del proceso, que se desarrolla en Mineápolis (Minesota).

Acto seguido la testigo explicó que la experiencia de ambos con las drogas es «la clásica historia de muchas personas adictas a los opiáceos».

La fiscalía fue la primera en preguntar sobre el consumo de opiáceos por parte de Floyd, aunque son los abogados de la defensa de Chauvin los interesados en este aspecto de su vida, ya que quieren argumentar que falleció por problemas de salud previos y por tomar drogas.

Floyd perdió la vida en mayo pasado cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

En la vista de este jueves, Ross reveló que meses antes de su muerte, en marzo, Floyd fue hospitalizado por sobredosis, cuando fue interrogada por el abogado defensor Eric Nelson.

Acto seguido, Nelson le preguntó si supo más tarde que se debía a una sobredosis, a lo que la testigo respondió que sí.

Prosecutors in the Derek Chauvin case showed nearly 20 minutes of body cam footage of George Floyd’s detainment from Thomas Lane, one of the former Minneapolis police officers involved in Floyd’s fatal arrest (WARNING: DISTURBING VIDEO) https://t.co/KbiO4Auqxh pic.twitter.com/3XBTgzaEhG

— CBS News (@CBSNews) March 31, 2021