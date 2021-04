Esta es Kimberly Potter, la policia que confundió su arma de fuego con una taser y mató a Daunte Wright

Un error estúpido, pero letal. Fruto sin duda de los nervios en un momento y en un país donde los agentes se juegan la vida en cada arresto.

La oficial de policía que disparó y mató al afroamericano Daunte Wright, de 20 años, en la ciudad de Brooklyn Center este 11 de abril de 2021, fue identificada como Kimberly Potter por la BCA, una oficina de investigación criminal a nivel estatal dependiente del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota.

En un comunicado, la BCA informó que Potter lleva 26 años trabajando en el Departamento de Policía de Brooklyn Center y que, tras el incidente, ha sido puesta bajo licencia administrativa estándar.

Las imágenes del video publicadas el lunes mostraron los momentos previos a la tragedia, en los que se ve a Potter gritar “Taser, Taser, Taser”, antes de disparar su arma.

El jefe de policía del Brooklyn Center, Tim Gannon, dijo que cree que la agente confundió su arma reglamentaria con su pistola eléctrica.

Potter es la presidenta de la Asociación de Oficiales de Policía de Brooklyn Center.

Además, según los registros estatales, también se desempeñó como miembro del Equipo de Liderazgo de la Guardia de Honor de Law Enforcement Memorial Association (LEMA).

Warning: Graphic footage, including the shooting

Here’s the body camera footage of the killing of Daunte Wright that was just released. pic.twitter.com/A2X8qS8ZFH

— The Recount (@therecount) April 12, 2021