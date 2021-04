Un pistolero enloquecido deja al menos 10 muertos y medio centenar de heridos en Indianápolis

Bestial, porque el miserable cargó una otra vez su fusil automático y siguió matando y matando hasta que lo rodeó la Policía.

El tiroteo, ocurrido este jueves 15 de abril de 2021, por la noche, en un almacén postal en Indianápolis (Estados Unidos) se ha saldado con al menos 10 muertos y medio centenar de heridos.

Por lo menos veinte de los heridos en estado grave.

El suceso ocurrió poco después de las 23.00 hora local (03.00 del viernes GMT) en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis en el que trabajan 4.500 personas.

En una breve comparecencia ante los medios, una portavoz de la Policía de Indianápolis, Genae Cook, anunció que el pistolero enloquecido, autor de la carnicería, se ha suicidado.

“Tenemos a múltiples personas con heridas de arma de fuego”, dijo Cook, que también informó de que varias han sido trasladadas a hospitales.

