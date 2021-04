El FBI allana la vivienda de Rudy Giuliani en Nueva York

Rudy Giuliani está en la mira del FBI.

La policía federal allanó el apartamento del exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades en Ucrania.

Según el diario The New York Times, que cita fuentes anónimas, la orden de registro de su residencia en el barrio de Upper East Side fue emitida por fiscales federales en Manhattan y durante la misma se confiscaron “dispositivos electrónicos”, sobre todo teléfonos, en una cantidad no precisada.

En la puerta de la casa de su padre, Andrew Giuliani consideró el allanamiento “extremadamente perturbador”, “asqueroso”, “absolutamente absurdo”, y acusó al Departamento de Justicia de haber actuado por razones políticas.

“Es la continuación de la polarización del Departamento de Justicia, que debe terminar. Si esto le puede pasar al ex abogado del presidente, esto puede pasarle a cualquier estadounidense. Ya basta”, dijo a periodistas.

Andrew Giuliani no dio detalles sobre lo que fue confiscado, pero afirmó que los agentes federales ignoraron “la única pieza incriminatoria” que se hallaba en el apartamento, una alusión aparente al disco duro de un computador que pertenecía al hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter Biden. Pues en la campaña electoral los pro-Trump presentaron esa pieza como la prueba de que el entonces candidato intervino a favor de su hijo.

Los fiscales federales investigan desde hace meses las actividades de cabildeo de Giuliani en Ucrania, y más específicamente la posibilidad de que abogara en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Trump en 2019, según varios medios.

Giuliani, un exfiscal federal de 76 años, no ha sido acusado por la fiscalía, que tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la pesquisa. Pero este allanamiento parece indicar que se acelera la investigación contra quien aseguró tras la elección presidencial que Biden cometió fraude para ganar, aunque la justicia rechazó sus demandas.

En el otoño boreal de 2019, Giuliani se vio envuelto en el corazón del escándalo ucraniano que sacudió la presidencia de Trump.