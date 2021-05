¿Sabes quién es el tipo que pasa a gatas por detrás de Deb Haaland, secretaria del Interior de EEUU?

Son las cosas que tiene el directo en televisión. Todo ello unido a las obsesiones de los asesores y expertos en imagen de los políticos.

Una entrevista en directo de la secretaria de Interior de EEUU, Deb Haaland, con el presentador, cómico y actor Seth Meyers ofreció un hilarante momento televisivo cuando al fondo del plano apareció un empleado suyo arrastrándose a gatas.

El movimiento del hombre no pasó desapercibido pese al cuidado que puso para quedar fuera del encuadre. «Tiene a un miembro del personal arrastrándose sobre la alfombra detrás de usted. Es lo mejor que he visto en mi vida», le espetó Meyers a Haaland.

The best interview I have watched in a long time …

If you are a fan of late-night interviews with Interior Secretaries, this one is for you https://t.co/M9byazLuCA @DebHaalandNM is the first Native American Cabinet secretary in US history. @LateNightSeth @sethmeyers

— laz.eth (@lazerow) May 20, 2021