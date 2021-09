Una negacionista tose sobre los compradores de un mercado de EEUU: «¡El virus no existe!»

Una negacionista del COVID-19 comenzó a toser sobre los usuarios de un supermercado en Nebraska (EEUU) tras exigirle el uso de la mascarilla.

La mujer, además de atacar a los compradores, gritaba que el virus “no existe”, e incluso se justificaba indicando que antes de la pandemia existieron otras enfermedades contagiosas que no se tomaban con la misma preocupación.

Una búsqueda con las palabras claves que describen en la imagen arrojó una entrada a Reddit, en el que una internauta relató hace cuatro días una experiencia que coincide por completo con lo dicho por la mujer que aparece en las imágenes virales. Se trata de la usuaria @Jessabird quien cuenta detalladamente como ocurrió la lamentable escena.

“Así que mi hijo y yo estábamos en la tienda esta noche para recoger algunos comestibles cuando esta señora se acercó a nosotros y dijo cortésmente: ‘Disculpe’, y para ser honesto, pensé que me iba a pedir ayuda o preguntar dónde estaba algo. Estaba a punto de decir ‘No trabajo aquí, señora’, cuando me preguntó por qué llevábamos máscaras”, arranca contando la usuaria. “Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no estaba usando uno. Comencé a alejarme, mientras respondía: ‘Por la variante Delta, y también porque hay un mandato”.