20 años del 11-S: el Servicio Secreto de EEUU publica fotos inéditas del ataque terrorista

Este 11 de septiembre de 2021 la siempre dolorosa conmemoración es en números redondos: 20 años de la masacre en Estados Unidos, el mayor ataque terrorista de la Historia. Dos décadas después, el terror sigue latente en las retinas del mundo occidental.

En esta ocasión, el Servicio Secreto de EEUU ha publicado por primera vez imágenes inéditas de los atentados. No se trata de grandes fotografías si que revelen una gran verdad ni un espectacular detalle, pero sí consiguen captar la atención del receptor y transmitir el terror de lo sucedido:

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Se espera que se publiquen más imágenes, dado que el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva para supervisar una «revisión de desclasificación» de los documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11 de septiembre.

La firma del presidente «requiere que el fiscal general haga públicos los documentos desclasificados en los próximos 6 meses», señaló la Casa Blanca en un comunicado.