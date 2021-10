El Senado estadounidense sopapea a Pedro Sánchez: «Está fuera de la democracia»

Dicen, con perdón, que por la cagada se conoce al pájaro.

Y en Estados Unidos hace ya mucho tiempo que tienen radiografiado a Pedro Sánchez y saben exactamente de qué palo va.

Coincidiendo el 6 de octubre con la Comisión de Exteriores en el Senado estadounidense para aprobar definitivamente el nombramiento de Julissa Reynoso como nueva embajadora norteamericana en España, al inquilino de La Moncloa le cayeron palos por doquier.

El primero en desencadenar el festival de reproches contra las políticas de Pedro Sánchez fue el senador demócrata Robert Menéndez:

Reynoso no solo acató lo expuesto por Bob Menéndez, sino que además añadió de su cosecha que:

De hecho, existe honda preocupación entre los legisladores estadounidenses a la hora de ver la deriva que ha tomado el Gobierno socialcomunista de España y como en julio de 2021 Sánchez y los suyos se negaron a firmar un comunicado en el que se condenaban firmemente las atrocidades del régimen dictatorial de Cuba frente a las manifestaciones que reclamaban la democracia en la isla caribeña.

El propio Menéndez era bien claro en este aspecto:

Estoy profundamente preocupado cuando veo las acciones del Gobierno de España en lo que respecta a Cuba y su falta de voluntad para unirse a nosotros en aquella declaración global. Me parece que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones que por la democracia y los derechos humanos. Me preocupa ver qué papel están jugando los españoles también en Venezuela, que es un cáncer en el hemisferio occidental. Y podría seguir hablando de otros lugares también, porque los españoles no han sido próximos a nosotros, y no solo es que no sean próximos, sino que parecen ser nuestros contrarios en nuestro propio hemisferio.