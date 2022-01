EEUU sin medias tintas con Rusia: “No queremos confrontación, pero seremos contundentes si invaden Ucrania”

Estados Unidos dejó clara su postura durante el Consejo de Seguridad de la ONU después de que Rusia fracasara en su intento de cancelar el evento durante una votación de procedimiento -10 votos a favor en un total de 15- y la sesión comenzó de inmediato.

Por el contrario, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificó la reunión afirmando que el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania “amenaza la seguridad internacional”.

“Imagínense lo incómodo que estarían si tuvieran 100.000 soldados desplegados en su frontera… esto no se trata de payasadas, no se trata de retórica, no se trata de Estados Unidos y Rusia”, dijo.