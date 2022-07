¿La ley requiere que yo reciba asesoría acerca de la bancarrota?

Antes de que una persona pueda declararse en bancarrota del Capítulo 7 o del Capítulo 13, debe tomar un curso ofrecido por una agencia de asesoría de crédito sin fines de lucro para determinar si puede manejar su carga de deuda fuera de la bancarrota sin agregar más deuda a lo que ya debe. Después de declararse en quiebra, debe completar otro curso sobre el tema de “educación del deudor”. Este segundo curso está diseñado para ayudarle a permanecer económicamente estable después de que termine su caso de bancarrota. Si usted está buscando en dónde puede tomar estos cursos, haga clic aquí.

Asesoría de crédito de ba@ncarrota

Al presentar su documentación de bancarrota, será necesario incluir un certificado de finalización de asesoramiento crediticio. Este certificado comprueba que usted recibió asesoría crediticia de una agencia aprobada por la oficina del Síndico de los Estados Unidos dentro de los 180 días anteriores a la presentación de su declaración de bancarrota. La agencia de asesoramiento también le dará una copia de cualquier plan de pago que haya elaborado con la propia agencia. Usted puede encontrar agencias aprobadas para su distrito judicial visitando el sitio web del Office of the U.S. Trustee.

¿Por qué requiere el Tribunal de Quiebras que yo reciba asesoría de crédito?

El propósito de la asesoría de crédito es ver si necesita declararse en bancarrota o si un plan de pago informal lo ayudaría a recuperarse económicamente. El curso es obligatorio incluso si es evidente que sus deudas son demasiado altas y sus ingresos son demasiado bajos para que cualquier plan pueda funcionar. Tampoco importa si usted está lidiando con deudas que considera injustas y que no quiere pagar. Los saldos de tarjetas de crédito que están acompañados por altas tasas de interés o las multas son especialmente odiados por muchos contribuyentes. También lo son las facturas de la sala de emergencias médicas.

Tome en cuenta que la ley de bancarrota requiere que usted participe en el asesoramiento, pero no que esté de acuerdo con lo que le proponga esta agencia. Incluso si un plan de pago es factible, usted no tiene que estar de acuerdo con él. Sin embargo, debe presentar cualquier plan que presente la agencia junto con sus documentos de bancarrota.

¿Cuánto cuesta la asesoría de bancarrota?

Las agencias de asesoría crediticia pueden cobrar una tarifa razonable por sus servicios. Si usted no puede pagar el curso, la agencia de consejería debe brindar los servicios gratis u ofrecerle una tarifa reducida. La mayoría de los precios de estos cursos van desde gratis hasta $50, según las circunstancias.

Excepciones al requisito de asesoramiento

No es necesario que obtenga asesoramiento si el Síndico de los Estados Unidos certifica que no hay una agencia adecuada disponible en el distrito donde presentará la solicitud. Sin embargo, los servicios de asesoramiento están disponibles por teléfono y en línea, por lo que es poco probable que el asesoramiento de deuda nunca esté disponible.

Puede evitar este requisito si certifica a satisfacción del tribunal que: