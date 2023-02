El Pentágono detecta un segundo globo chino ‘espia’ que sobrevuela América Latina y va hacia EEUU

Parece el guión de una película de espías, de las buenas.

Porque no son uno, sino dos los globos espía que China ha colocado sobre territorio de EEUU.

Los artefactos ha desatadouna honda preocupación en el seno de los organismos de seguridad norteamericanos, lo que se suma a las ya tensas relaciones diplomáticas entre ambos países.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha respondido, por el momento, postponiendo su muy esperado viaje a Pekín:

Blinken lo calificó como un «acto irresponsable».

Blinken iba a convertirse en el primer miembro del Gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, en visitar el gigante asiático, pero ahora las autoridades han decidido cancelar por el momento el viaje a la espera de tener más información sobre el globo en cuestión, que fue detectado a una gran altitud sobre zonas del estado de Montana que albergan instalaciones nucleares.

Please, SHOOT THEM BOTH DOWN! Stop making our military the laughing stock of the world!

— LTG (R) Mike Flynn (@GenFlynn) February 4, 2023