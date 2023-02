El Pentágono derriba el globo espía chino que sobrevolaba el espacio aéreo de EEUU

No había otra.

Aviones militares de Estados Unidos derribaron sobre el mar lo que el Pentágono calificó como un globo espía chino que voló sobre territorio de ese país esta semana.

El Departamento de Defensa de EE.UU. confirmó que sus aparatos de combate destruyeron el globo sobre aguas territoriales estadounidenses este sábado.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que dio la orden de derribar el artefacto. El mandatario estaba bajo intensas presiones para actuar desde que apareció por primera vez en espacio aéreo estadounidense.

China ha negado en todo momento la versión del espionaje y asegura que el globo tenía fines científicos y que se desvió de su ruta prevista.

Las autoridades del gigante asiático se disculparon el viernes por «la entrada involuntaria» del globo en el espacio aéreo estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó posteriormente su «fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de EE.UU. para atacar un artefacto civil no tripulado».

Incredible HD footage of the Chinese surveillance balloon being shot down

🚨#MyrtleBeach l #SC

Watch incredible HD video of the moment when the Chinese surveillance balloon was shot down by a single missile from an F-22 fighter jet from Langley Air Force Base

