Pánico en la Universidad de Michigan: tres muertos y cinco heridos en un tiroteo

Los tiroteos aumentan en EEUU.

Tan solo estamos a febrero de 2023 y ya han sido cuatro los tiroteos que se han llevado a cabo en EEUU. Este último se ejecutó la pasada noche del lunes 13 de febrero en la Universidad de East Lansing, en Michigan (EEUU). Se han registrado tres muertos y cinco heridos.

El presunto sospechoso fue localizado sin vida en las afueras del campus universitario. Según afirman fuentes policiales, se trató de un suicidio. Su fallecimiento se informó unas cuatro horas después del tiroteo.

Las cámaras de seguridad grabaron al sospechoso, llevaba una gorra roja y una mascarilla negra. Todas las clases, las actividades de atletismo y las actividades relacionadas con el campus se han cancelado 48 horas.

LIVE: Michigan State University police hold a news conference following a shooting at the university’s campus in East Lansing.

More here: https://t.co/JU106nZjDK https://t.co/leahgVn6yD

— Bloomberg (@business) February 14, 2023