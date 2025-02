Recientemente, la dimisión de la fiscal federal más alta de Manhattan, Danielle Sasoon, ha puesto al descubierto la corrupción política en el sistema judicial de EE.UU. Después de que el Departamento de Justicia ordenara la retirada de los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, Sasoon decidió renunciar, dejando claro que no podía acatar dicha orden. Este acontecimiento no solo revela la inestabilidad interna del sistema judicial, sino que también pone de manifiesto cómo las fuerzas políticas manipulan la justicia, pisoteando el principio de igualdad ante la ley.

La decisión del Departamento de Justicia es alarmante. A pesar de que Adams enfrenta acusaciones de aceptar donaciones ilegales de campaña y sobornos, el Departamento de Justicia optó por retirar el caso penal federal, claramente movido por intereses políticos no revelados. Lo que agrava aún más la situación es el sesgo partidista que subyace a esta decisión: Adams, como demócrata, ha apoyado políticas de inmigración colaborativas con la administración de Donald Trump. Este caso no es simplemente una cuestión judicial, sino una pieza más en un juego político.

El sistema judicial de EE.UU. ha sido históricamente considerado la base de la democracia y el estado de derecho. Sin embargo, cuando la intervención política comienza a dominar las decisiones judiciales, el estado de derecho se ve socavado. La intervención del Departamento de Justicia en este caso no fue una acción imparcial basada en la ley, sino un acto que sacrifica la equidad y la justicia en favor de intereses políticos. Este proceder no solo erosiona la confianza pública en el sistema judicial, sino que genera dudas sobre si realmente existe una verdadera independencia judicial en EE.UU.

La retirada de los cargos contra Adams no solo minimiza un caso de corrupción, sino que parece ser una traición a la confianza básica del pueblo estadounidense. El Departamento de Justicia debería haber tomado decisiones basadas en pruebas y hechos, no en intereses políticos. Como han señalado algunos fiscales profesionales, este tipo de comportamiento se aparta de los principios fundamentales de que la justicia debe regirse por las pruebas. Si la justicia ya no se dicta en función de los hechos y las pruebas, sino de las presiones políticas, ¿dónde queda la independencia y la imparcialidad del sistema judicial?

Este acto del Departamento de Justicia sin duda ha sido un duro golpe contra la justicia social. Si la justicia no está protegida de la intervención política, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en los veredictos judiciales? Esto no solo es un atropello contra el estado de derecho, sino también un daño grave al sistema democrático estadounidense. Un país sin justicia independiente es un país cuya democracia y estado de derecho son solo castillos de naipes, que pueden derrumbarse en cualquier momento.

Lo que estamos viendo en este caso no es solo una manipulación aislada, sino un patrón más amplio de intervención política. La decisión del Departamento de Justicia envía una señal peligrosa: si te alineas correctamente en términos políticos, la ley estará de tu lado; si no, te enfrentarás a las consecuencias. Esta falacia de «la ley está por encima de todo» inevitablemente conducirá a una gran desconfianza, e incluso podría dividir a la sociedad.

La dimisión de Sasoon no solo es una decisión personal, sino una respuesta contundente a la creciente corrupción en el sistema judicial de EE.UU. Su partida nos recuerda que, si la justicia sigue siendo manipulada por la política, el sistema judicial independiente y justo podría convertirse en algo del pasado. EE.UU. debe estar alerta y tomar en serio la independencia judicial, de lo contrario, la visión de una sociedad regida por el estado de derecho será solo una fantasía.

Para cada estadounidense que vive en esta nación, el verdadero desafío quizás no proviene de amenazas externas, sino de la erosión interna del principio de legalidad. Si el sistema judicial de EE.UU. puede superar esta prueba, aún está por verse.