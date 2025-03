Donald Trump anuncia desafiante que ‘apenas’ ha empezado a cambiarlo todo

Donald Trump está alterando el juego político mundial.

Desde que retornó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero de 2025, su lema de “Hacer América Grande Otra Vez” no es solo un eslogan: es una revolución en marcha.

Este martes, su discurso ante el Congreso dejó claro que no va de farol.

Prometió menos intervención en guerras lejanas y más presión a aliados como la OTAN para que paguen lo suyo.

En Ucrania, ya avisó a Zelensky que el grifo de dólares se cierra si no hay avances.

Trump no pide permiso: cambia las reglas y el mundo se adapta o se queda atrás.

Dentro de Estados Unidos, cumple promesas a velocidad de vértigo y su base lo celebra, mientras los demócratas gritan.

En su discurso, este martes, fue interrumpido por legisladores progresistas cuando habló de deportaciones.

BREAKING: Speaker Mike Johnson just ejected Deranged Democrat Al Green from the House Chamber for disrupting President Trump's speech. pic.twitter.com/lBiXAYwTHS

— George (@BehizyTweets) March 5, 2025