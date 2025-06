Trump envía otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles en el cuarto día de disturbios ‘meigratorios’

Este martes 10 de junio de 2025, la crisis en Los Ángeles alcanza un nuevo nivel de tensión tras el anuncio de la Casa Blanca de enviar 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad californiana, que vive su cuarto día consecutivo de protestas contra las redadas masivas de inmigración iniciadas la semana pasada.

La decisión del presidente Donald Trump de reforzar la presencia militar federal en Los Ángeles ha exacerbado el conflicto con las autoridades estatales y locales de California, que se oponen firmemente a esta intervención.

El gobernador Gavin Newsom ha calificado el despliegue como «ilegal» y su administración presentó ayer lunes una demanda contra el gobierno federal, argumentando que viola la soberanía estatal.

Las protestas estallaron el pasado viernes después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaran detenciones en el distrito textil de Los Ángeles, específicamente en Ambiance Apparel, donde las autoridades de inmigración detuvieron a empleados dentro del mayorista de ropa, y en otras ubicaciones.

Estas acciones forman parte de la agresiva política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump en su segundo mandato.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha denunciado que la ciudad está siendo «utilizada para un experimento» sobre lo que el gobierno federal puede hacer. En una rueda de prensa celebrada ayer lunes, Bass expresó la grave situación que viven los angelinos: «No puedo enfatizar lo suficiente el nivel de miedo y terror que hay ahora mismo en los angelinos, sin saber si mañana o esta noche podría ser en su lugar de residencia, podría ser en su lugar de trabajo, si deben enviar a sus hijos a la escuela, si deben ir a trabajar».

La alcaldesa también responsabilizó directamente a la administración Trump por la escalada de violencia: «El jueves, la ciudad estaba pacífica. El viernes, no lo estaba debido a la intervención del gobierno federal».

