EL CRIMEN DEL COMENTARISTA SACUDE LA POLARIZACIÓN ESTADOUNIDENSE

Trump califica el asesinato de Charlie Kirk como «un momento oscuro para América» y el FBI detiene al homicida

El asesinato de Charlie Kirk durante un acto en Utah aviva el debate sobre la violencia política en EE.UU. y provoca un duro mensaje de Trump

Archivado en: Donald Trump | EEUU | Periodismo

Una carpa blanca, cientos de estudiantes y una pregunta sobre tiroteos masivos.

Así transcurría la tarde en la Universidad del Valle de Utah cuando un disparo silenció la voz de Charlie Kirk, el comentarista conservador y uno de los rostros más visibles del movimiento MAGA.

Las imágenes son tremebundas. Asustan al miedo.

El crimen, perpetrado a plena luz del día y ante decenas de testigos, enciende de nuevo todas las alarmas en un país que no termina de cerrar las heridas de la polarización.

“Este es un momento oscuro para EE.UU.”, sentenció Donald Trump en un mensaje difundido poco después del ataque, subrayando el clima de confrontación que envuelve el debate político estadounidense.

La muerte de Charlie Kirk marca un antes y un después en el debate político estadounidense. Su figura, admirada y odiada a partes iguales, simboliza el auge de una nueva generación de activistas conservadores que han hecho del enfrentamiento ideológico su principal bandera. El país asiste, consternado, a una escalada de violencia que amenaza con romper los últimos consensos básicos de convivencia democrática.

En un momento en que la retórica política se endurece y la confianza en las instituciones se resiente, la pregunta es si este asesinato será un punto de inflexión o el síntoma de una fractura aún más profunda. Por ahora, el mensaje de Trump resuena en los titulares y en la calle: “Este es un momento oscuro para EE.UU.”

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, el asesinato de Kirk no solo ha conmocionado al espectro conservador, sino que ha reavivado el temor a que la violencia política se instale como un elemento habitual en la vida pública del país. El jovencísimo activista deja dos hijas pequeñas.

El crimen que sacudió Utah

El ataque se produjo el 10 de septiembre, minutos después del mediodía, cuando Kirk participaba en una sesión de preguntas y respuestas dentro del tour The American Comeback. Varios vídeos captaron el momento exacto en el que el comentarista, de 31 años, fue alcanzado por un disparo en el cuello. El caos se apoderó del foro mientras los asistentes buscaban refugio. Kirk fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

La policía de Orem, junto al FBI y la universidad, inició una investigación inmediata. Aunque en un primer momento se detuvo a una persona de interés, fue liberada poco después y el caso sigue abierto. Horas después, el FBI anunció el arresto de un sospechoso, pero ni la identidad ni los motivos del crimen se han hecho públicos. Las autoridades han reforzado la seguridad en campus universitarios y sedes de organizaciones políticas, ante el temor de posibles represalias o imitadores.

Quién era Charlie Kirk: el ascenso de una voz influyente

Charlie Kirk era mucho más que un activista: fue el fundador de Turning Point USA, una de las mayores organizaciones juveniles conservadoras del país. Nacido en 1993 en los suburbios de Chicago, se inició en la política antes de la mayoría de edad y rápidamente llamó la atención por su defensa del conservadurismo en ambientes universitarios tradicionalmente progresistas. Turning Point, fundada en 2012, apostó por el activismo en campus, el discurso directo y la confrontación con las ideas liberales. El propio Kirk se definía como un “defensor de la revolución del sentido común” y sus intervenciones televisivas y en redes sociales le granjearon una gran popularidad entre los jóvenes simpatizantes de Trump.

Su relación con Donald Trump se forjó en la campaña de 2016, cuando Turning Point se alineó con el entonces candidato republicano. Kirk se convirtió en habitual de Fox News y otros medios conservadores, amplificando el mensaje MAGA y defendiendo sin fisuras a Trump, incluso en los momentos más controvertidos. Su influencia fue tal que muchos lo consideraban el “heredero natural” del trumpismo entre la juventud.

Kirk también era polémico: avaló teorías de fraude electoral en 2020, difundió desinformación sobre la COVID-19 y el cambio climático y fue señalado por promover discursos radicales en temas de armas y derechos LGTB. Sin embargo, su carisma y habilidad para el debate le aseguraron un lugar central en la derecha estadounidense.

Un país dividido y la sombra de la violencia política

El asesinato de Kirk se produce en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos. El propio Trump fue víctima de un atentado el año pasado y otros líderes han sufrido ataques o amenazas en los últimos meses. El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el crimen como un “asesinato político” y exigió que el responsable enfrente las máximas penas de la ley.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. En un mensaje difundido desde la Casa Blanca, el expresidente responsabilizó a la “retórica de la izquierda radical” del clima de odio que, según él, desembocó en el asesinato de su aliado. “Es directamente responsable del terrorismo que estamos viviendo”, aseguró, en un tono que algunos analistas consideran inflamatorio y que otros ven como un llamado a la unidad ante la amenaza común.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los campus universitarios y el papel de la libertad de expresión en una sociedad tan polarizada. Organizaciones estudiantiles y grupos de derechos civiles han reclamado medidas para proteger a los oradores, pero también insisten en no restringir el debate político.

Reacciones de apoyo y homenaje a la víctima

El asesinato de Kirk ha generado una ola de apoyo y homenaje a la víctima. El presidente de Argentina, Javier Milei además de transmitir sus condolencias a la familia, ha alabado la valentía de Kirk a la hora de defender las ideas de la libertad:

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también ha condenado el asesinato de Kirk y ha homenajeado su trayectoria:

En España, el presidente de VOX, Santiago Abascal ha dedicado varias publicaciones en su cuenta de X a este asesinato. Abascal ha recordado la costumbre violenta de la izquierda de silenciar incluso matando a los que la denuncian:

Abascal ha recordado también que, al igual que pasaba en el País Vasco con el terrorismo de ETA, en el asesinato de Kirk están los que señalan a quien matar y los que lo ejecutan:

 

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

