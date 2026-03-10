El presidente Trump afirma que la guerra contra Irán «está casi finalizada»

Donald Trump ha intensificado su postura en el conflicto con Irán.

En recientes entrevistas con CBS News y en una rueda de prensa, el presidente estadounidense declaró que la ofensiva ha debilitado considerablemente al régimen persa. “La guerra está prácticamente terminada”, afirmó, aunque subrayó que no se detendrá hasta lograr la derrota total de Irán.

Los bombardeos siguen activos en puntos estratégicos. Tanto EE.UU. como Israel han aniquilado la marina iraní, han dejado su fuerza aérea en un estado crítico y han reducido su capacidad de misiles a un 10% o incluso menos. Las instalaciones de drones y misiles están cayendo una tras otra. Trump destaca que los progresos se están logrando más rápido de lo previsto, superando el plan inicial de cinco semanas.

Antecedentes del conflicto

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026. En esa fecha, EE.UU. y Israel llevaron a cabo ataques a instalaciones nucleares iraníes mediante la operación Midnight Hammer. En esta ofensiva, perdieron la vida líderes clave, incluido el ayatolá Alí Jamenei. Posteriormente, Irán designó a su hijo, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo. Sin embargo, su salud ha suscitado inquietudes debido a su escasa presencia pública.

La respuesta de Irán no se hizo esperar; lanzó misiles y drones contra bases en el Golfo, como ocurrió en Bahréin, donde un ataque reciente a una refinería dejó decenas de heridos. Además, ha advertido a Europa que cualquier apoyo hacia EE.UU. será considerado un acto de guerra. Francia ha decidido desplegar buques en el Mediterráneo mientras que Alemania y Reino Unido están evaluando sus defensas.

Por su parte, Israel ha ampliado sus ataques hacia el Líbano. Una operación reciente resultó en más de 40 muertos en un bastión de Hezbolá, interrumpiendo así sus suministros.

Precios del petróleo caen por amenazas de Trump

Los mercados han comenzado a reaccionar. Trump ha amenazado con fuego y furia si Irán intenta bloquear el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Su intención es tomar control sobre esta vía para evitar futuras crisis energéticas. Tras sus declaraciones, el precio del barril cayó, lo que brindó tranquilidad a los inversores.

Precios del crudo: descenso del 5-7% en un lapso de 48 horas.

Motivo: posible finalización inminente de la amenaza nuclear iraní.

Riesgo: un nuevo ataque a refinerías podría revertir esta tendencia.

El 9 de marzo, Vladimir Putin mantuvo una conversación con Trump, donde propuso buscar soluciones diplomáticas y reconoció a Mojtaba Jamenei como líder legítimo. Sin embargo, Trump desestimó cualquier concesión; por otro lado, tanto Rusia como China han calificado las amenazas de destrucción total como criminales.

¿Cómo evolucionará?

Por su parte, Irán ha prometido una guerra prolongada. Su presidente, Masud Pezeshkian, declaró: «No nos arrodillaremos». Los civiles muertos ya superan los 1.700 y hay alrededor de 6.000 heridos. Además, EE.UU. ofrece asilo a opositores iraníes, incluido al hijo del último Shah.

La Unión Europea ha instado a la contención para evitar un holocausto regional. Si Trump toma control del Estrecho de Ormuz, esto podría ser visto por China como una provocación inaceptable. Los bombardeos continúan; aunque las pérdidas son significativas para Irán, este sigue lanzando drones.

El dominio del Estrecho de Ormuz podría convertirse en un factor decisivo para equilibrar el pulso energético global. Trump imagina un nuevo país en Irán tras su derrota definitiva. La tensión actual está configurando el tablero internacional.

En Nueva York, un intento fallido de atentado contra el alcalde Zohran Mamdani, vinculado a ISIS, ha elevado las alertas internas.