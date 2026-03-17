La advertencia de Rubio sobre el programa nuclear de Irán en 2015 cobra renovada atención

Una advertencia realizada en 2015 por el senador estadounidense Marco Rubio sobre las ambiciones nucleares de Irán está atrayendo nueva atención, a medida que se intensifican las preocupaciones sobre los objetivos estratégicos de Teherán en Washington y en todo el Medio Oriente.

Al hablar en el Senado de EE. UU. en aquel momento, Rubio advirtió que el alivio de las sanciones otorgado a Irán podría, en última instancia, fortalecer las capacidades militares del país y expandir su influencia regional. Argumentó que Teherán podría utilizar el alivio económico no solo para estabilizar su economía, sino también para invertir en el desarrollo de misiles y otras capacidades estratégicas que, eventualmente, podrían sustentar un programa de armas nucleares.

Rubio advirtió que, una vez que Irán alcanzara cierto nivel de fuerza militar e influencia regional, podría protegerse de la presión internacional mientras se acercaba al desarrollo de un arma nuclear. En su momento, los críticos descartaron la advertencia por considerarla excesivamente alarmista.

Un análisis una década después

Más de una década después, los analistas señalan que las preocupaciones planteadas durante el debate sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) están siendo revisadas, mientras las tensiones regionales siguen siendo elevadas y las actividades nucleares de Irán continúan bajo el escrutinio de los gobiernos occidentales.

Expertos en seguridad señalan que el cálculo estratégico de Irán podría no centrarse primordialmente en Israel, país que, según se cree ampliamente, posee armas nucleares y mantiene una sólida capacidad de disuasión. Cualquier ataque nuclear directo contra Israel probablemente desencadenaría una represalia inmediata y una escalada potencialmente catastrófica.

El Golfo Pérsico como escenario estratégico

En cambio, algunos analistas argumentan que el Golfo Pérsico podría representar un escenario estratégicamente más sensible. La región alberga infraestructura petrolera crítica, principales rutas marítimas y el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte significativa del suministro energético mundial.

Un solo ataque devastador en el Golfo podría desestabilizar el comercio global y los mercados energéticos. Países como los Emiratos Árabes Unidos —con puertos clave, centros financieros e infraestructura estratégica— podrían ser particularmente vulnerables a amenazas de misiles o nucleares en el peor de los casos.

Conclusión y perspectivas

El debate subraya una cuestión más amplia en la seguridad regional: si las prioridades estratégicas de Irán se centrarían principalmente en la confrontación con Israel o en ejercer presión sobre los estados del Golfo y el sistema energético mundial.

Aunque Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, los funcionarios occidentales y los gobiernos regionales continúan vigilando de cerca los acontecimientos, ante el temor de que el equilibrio de poder en el Medio Oriente pueda cambiar drásticamente si Teherán llegara a adquirir un arma nuclear.