La confianza de Trump se mantiene intacta, pero cada opción de EEUU contra Irán entraña riesgos

Trump, el hijo de Jamenei y la guerra en Irán.

Donald Trump asegura que sabrá en su interior cuándo finalizará la guerra con Irán, sin embargo, sus aliados ignoran sus súplicas para proteger el Estrecho de Ormuz, lo que agrava la crisis petrolera global.

Un dron iraní ha golpeado recientemente cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, en un contexto de ataques constantes a campos petroleros.

La guerra ha entrado en su tercera semana sin señales de un alto el fuego.

Trump ofreció declaraciones ayer desde el Air Force One. Afirmó que EE UU se está comunicando con Irán, aunque no confía en que Teherán esté dispuesto a negociar.

No vemos razón para hablar con americanos, contestó el ministro iraní de Exteriores en CBS. Los bombardeos estadounidenses han destruido objetivos en la isla de Kharg, un punto neurálgico del petróleo iraní, tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz. CNN: cobertura en vivo de la guerra Irán-EE UU-Israel

Los aliados han decidido no unirse al conflicto.

Kier Starmer, primer ministro británico, mantuvo una conversación con Trump sobre la necesidad de reabrir esta ruta vital que representa un quinto del petróleo mundial. Sin embargo, no se compromete a proporcionar escoltas. Canadá ha decidido liberar reservas, pero el precio del crudo sigue subiendo y eso arrastra consigo la inflación. Países nórdicos y Mark Carney advierten sobre el potencial caos global.

En Bagdad, un dron impactó el hotel Al-Rasheed, ubicado en la Zona Verde, cerca de la embajada estadounidense. Aunque se registraron daños materiales, no hubo víctimas. El sistema antiaéreo C-RAM logró derribar otro dron. Grupos proiraníes han prometido venganza por los ataques anteriores de EE UU que resultaron en la muerte de siete milicianos. BBC: ataques en Bagdad y tensiones regionales

Irán continúa atacando campos petroleros. EE UU reporta 13 soldados fallecidos y los civiles sufren las consecuencias en el Golfo Pérsico. La IEA ha liberado 400 millones de barriles, pero esa cantidad no será suficiente si la guerra se prolonga.

¿Qué alternativas tiene Trump? Veamos los riesgos:

Escalada naval : Enviar destructores al Ormuz podría forzar convoyes, pero también enfrentarse a minas iraníes y misiles. Esto podría hundir barcos y hacer que los precios del petróleo se disparen un 50%.

: Enviar destructores al podría forzar convoyes, pero también enfrentarse a minas iraníes y misiles. Esto podría hundir barcos y hacer que los precios del petróleo se disparen un 50%. Bombardeos aéreos : Atacan instalaciones nucleares y misiles, como sucedió con Operación Epic Fury. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero Irán respondería utilizando grupos afines en Irak, Líbano y Yemen.

: Atacan instalaciones nucleares y misiles, como sucedió con Operación Epic Fury. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero respondería utilizando grupos afines en Irak, Líbano y Yemen. Cambio de régimen : Es una opción atractiva para Trump , aunque la historia demuestra que podría llevar al caos similar al vivido en Irak en 2003. Este enfoque costaría billones y dejaría miles de vidas perdidas.

: Es una opción atractiva para , aunque la historia demuestra que podría llevar al caos similar al vivido en Irak en 2003. Este enfoque costaría billones y dejaría miles de vidas perdidas. Negociaciones: Teherán ya ha mostrado desinterés por este camino, exigiendo el fin de los ataques. Es complicado avanzar sin concesiones.

Opción Ventajas Riesgos Naval Libera Ormuz rápidamente Ataques asimétricos, más muertes Aérea Debilita Irán sin presencia terrestre Represalias en Bagdad, Tel Aviv Régimen Fin definitivo amenaza nuclear Guerra civil, refugio terroristas Diplomacia Bajo costo Imagen débil de Trump

La embajada en Bagdad ha cerrado debido a la constante amenaza de las milicias iraníes. Por su parte, Israel ha llevado a cabo ataques contra Hezbolá en Líbano, resultando en 800 muertos. Además, un atentado reciente en Michigan ha sido vinculado con este grupo.

Trump apuesta por una presión máxima. Asegura que nunca permitirá que Irán desarrolle armas nucleares. Sin embargo, sus aliados muestran dudas. El precio del petróleo sigue subiendo, las hipotecas se vuelven inalcanzables y las economías tambalean. Si el bloqueo continúa, una recesión global podría estar al acecho.

Sin una coalición sólida detrás, EE UU avanza solo. Tanto Starmer como Carney intentan coordinarse pero priorizan su defensa nacional ante todo. Mientras tanto, circulan rumores sobre barcos indios transitando por Ormuz bajo filtraciones iraníes. La paciencia entre los legisladores estadounidenses comienza a agotarse: muchos piden claridad sobre cómo finalizar este conflicto.

Ahora es momento para que Trump tome decisiones cruciales; cada paso puede llevarlo hacia una escalada o hacia una humillación pública. El mundo observa atentamente cuál será su próximo movimiento.