Trump advierte que volará el yacimiento de gas South Pars si Irán ataca de nuevo a Qatar

Donald Trump ha intensificado la tensión en el conflicto del Golfo.

Tras el ataque israelí al yacimiento de South Pars, el más grande del planeta y compartido con Qatar, Irán respondió atacando Ras Laffan.

Ahora, el presidente de EE.UU amenaza con «volar por los aires» todo el campo si Teherán no se detiene.

El jueves, Trump publicó en Truth Social que EE.UU. «no tenía información» sobre el ataque israelí a South Pars. Aseguró que solo una «pequeña parte» del yacimiento resultó afectada y que Israel no volverá a atacar, salvo que Irán vuelva a agredir a su aliado, Qatar. «No deseo este nivel de destrucción por las consecuencias a largo plazo para Irán, pero no dudaré«, escribió.

Los acontecimientos se precipitan. Después de que Israel atacara South Pars, se produjo la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib. En respuesta, Irán golpeó a Ras Laffan, causando «daños significativos», según informaron desde Doha, que decidió expulsar a agregados iraníes y romper relaciones diplomáticas. Los gobiernos de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han denunciado lo que consideran una «escalada peligrosa».

Amenazas cruzadas y evacuaciones

Por su parte, Irán no se queda atrás. Ha amenazado con «consecuencias incontrolables» que podrían «engullir al mundo» y ha alertado sobre la necesidad de evacuar instalaciones en Qatar, así como en Arabia Saudí y los EAU. La petrolera estatal saudí, Saudi Aramco, ya ha comenzado a retirar personal de su refinería en SAMREF, temiendo más ataques. Además, Teherán ha cerrado el paso en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

En la cobertura en directo de CNN sobre la guerra entre Irán, EE.UU. e Israel, se observa cómo estos choques energéticos agravan la crisis. En este contexto, Trump invita a otros países a enviar barcos para reabrir el estrecho.

Los países del Golfo intentan evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas de EE.UU. e Israel, pero la presión va en aumento. Desde la administración saudí se afirma que la «poca confianza» existente se ha roto. Mientras tanto, en el Líbano, las fuerzas israelíes continúan atacando al grupo militante respaldado por Irán, conocido como Hezbolá.

Petróleo por las nubes

Los mercados están inquietos. El barril de petróleo tipo Brent ha aumentado un 5,5%, alcanzando los 109 dólares. En cuanto al gas natural europeo (TTF), su precio ha subido un 7,6%, situándose en 55,5 euros por MWh. Los analistas prevén que el precio del crudo podría acercarse a los 110 dólares por barril. A su vez, las importaciones chinas están disparadas, lo que contribuye aún más al aumento de precios.

Impacto clave : El yacimiento de South Pars proporciona el 70% del gas consumido por Irán y es esencial para Qatar. El bloqueo del estrecho está interrumpiendo las exportaciones iraníes hacia China, lo cual representa alrededor de 2 millones de barriles diarios. Asia es la región más afectada: los costos energéticos aumentan y esto repercute también en los precios de manufacturas dirigidas a Latinoamérica.

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Por otro lado, desde EE.UU. han desclasificado vídeos sobre bombardeos realizados en la isla iraní de Kharg, crucial para el 90% de sus exportaciones petroleras. Según informes desde Irán, ya son 1.450 los muertos y 18.500 los heridos tras tres semanas de conflicto armado.

La contienda entra ahora en su tercera semana y pasa del uso exclusivo de misiles hacia objetivos estratégicos e infraestructuras vitales. Aunque parece que Trump busca desescalar la situación, su advertencia es clara: si hay otro ataque contra Qatar o South Pars, todo volará por los aires. Los precios del petróleo marcarán el próximo movimiento global.