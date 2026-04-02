Trump insta despectivo a Reino Unido y Europa a buscar su propio petróleo en Ormuz

Donald Trump ha hecho un llamamiento claro a Reino Unido y a las naciones europeas: «Vayan a buscar su propio petróleo» en el Estrecho de Ormuz.

Esta afirmación fue realizada durante un mitin reciente, en el contexto de una escalada de tensiones en Oriente Medio. Además, el expresidente estadounidense anticipa que el conflicto actual podría resolverse en cuestión de semanas.

Este mensaje surge en un momento decisivo. La tensión en el Estrecho de Ormuz ha aumentado debido a ataques a buques y disputas con Irán.

En este sentido, Trump critica a sus aliados europeos por depender de Estados Unidos para la protección de sus envíos petroleros. Su intención es que actúen de manera independiente.

En un artículo de la BBC, se explica cómo Trump respondió a preguntas sobre la seguridad marítima. Aseguró que Europa debe hacerse responsable de su propia defensa. Esto se alinea con su lema de «América primero».

Antecedentes de la crisis

El Estrecho de Ormuz representa el paso del 20% del petróleo mundial. Irán, que tiene cierto control sobre esta vía, ha amenazado con cerrarla. Ya en 2019, se produjeron incidentes con petroleros.

EE UU ha desplegado portaaviones para patrullar la zona.

ha desplegado portaaviones para patrullar la zona. Reino Unido se suma a esta misión, aunque Trump les solicita mayor implicación.

se suma a esta misión, aunque les solicita mayor implicación. Europa depende del 90% de su petróleo que transita por esta ruta.

Trump insiste en que la guerra relacionada con estos conflictos llegará a su fin pronto. «Podría ser en unas semanas», afirmó. Cita los avances militares contra grupos respaldados por Irán como parte de sus argumentos.

Posibles evoluciones

Si Europa decide ignorar este mensaje, existe la posibilidad de que Trump retire apoyo naval, lo cual podría elevar los precios del petróleo.

Las opciones para los aliados son variadas:

Incrementar la flota en Ormuz. Explorar rutas alternativas como las del Ártico. Mantener negociaciones separadas con Irán.

La postura del primer ministro británico es cautelosa; menciona una «carga compartida», aunque sin compromisos firmes. Por otro lado, Francia y Alemania tienden hacia soluciones diplomáticas.

La predicción de Trump respecto al conflicto añade una presión considerable sobre Europa. Si se materializa, podría contribuir a estabilizar los mercados; si no lo hace, las tensiones transatlánticas podrían intensificarse.

En las últimas 24 horas, Reuters ha confirmado ataques menores en Ormuz. CNN informa que Trump tiene planes para imponer más sanciones sobre Irán, mientras que The Guardian resalta las divisiones dentro de la OTAN ante esta situación.

Europa se encuentra ante un dilema: seguir las indicaciones de Trump o arriesgarse a comprometer sus suministros. El precio del petróleo ya ha subido un 5% esta semana. Con una postura firme, Trump mantiene su estrategia y el resto del mundo permanece atento para ver si Europa toma decisiones concretas al respecto.