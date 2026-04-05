Trump da 48 horas a los ayatolas de Irán para abrir el Estrecho de Ormuz o los ‘machacará vivos»

Donald Trump ha emitido un ultimátum contundente: Irán dispone de 48 horas para llegar a un acuerdo o reabrir el Estrecho de Ormuz.

Así lo ha expresado en Truth Social: “Recuerde cuando le di a Irán diez días para HACER UN TRATO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se acaba: faltan 48 horas para que el infierno reine sobre ellos. ¡Gloria a DIOS!”

La amenaza llega justo cuando la Casa Blanca se apunta un tanto espectacular.

En una operación relámpago y de poderío abrumador, las fuerzas de élite de Estados Unidos han rescatado sano y salvo al tripulante del F-15 derribado en territorio iraní.

El Oficial de Sistemas de Armas (Weapons Systems Officer – WSO) del F-15E Strike Eagle, que ha resulktado ser un coronel, permaneció evadiendo en territorio iraní durante aproximadamente 48 horas antes de ser localizado y extraído .

El Departamento de Defensa y la Casa Blanca no han revelado todavía su nombre por razones de seguridad operativa y protección familiar, algo habitual en estos casos.

Según confirmaron fuentes oficiales y el propio Presidente Trump, ambos miembros de la tripulación —el piloto y el oficial de sistemas de armas— han sido recuperados tras una compleja operación de búsqueda y rescate en territorio iraní.

El primero fue extraído poco después del derribo; el segundo, un coronel altamente respetado, permaneció desaparecido durante aproximadamente 48 horas antes de ser localizado y evacuado en las últimas horas.

“WE GOT HIM!”, escribió Trump en Truth Social.

“Queridos compatriotas estadounidenses, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de nuestro país, para rescatar a uno de nuestros extraordinarios oficiales de tripulación, quien además es un altamente respetado Coronel, y me complace enormemente informarles que ya se encuentra SEGURO Y SALVO.”

En este escenario, Washington e Irán se encuentran en una carrera contrarreloj.

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra electrónica y cisternas para apoyar la operación, similar a lo que sucedió en Vietnam.

Trump asegura que esto no afecta las negociaciones: “No, en absoluto. Es la guerra”, declaró en una entrevista con NBC News.

Sin embargo, el conflicto ya lleva cinco semanas, y no cuenta con gran apoyo entre la población estadounidense.

Antecedentes del bloqueo y la guerra

El conflicto se inició el 28 de febrero con ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra objetivos iraníes. En respuesta, Teherán decidió bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el petróleo mundial. Los servicios de inteligencia estadounidenses advierten que Irán no tiene intención de reabrirlo pronto; esta es su única carta fuerte frente a Trump. Mantenerlo cerrado podría elevar los precios energéticos y presionar para poner fin rápidamente a una guerra que ya es impopular entre los votantes.

Irán ha rechazado un alto el fuego de 48 horas propuesto por EE.UU., mediando un país amigo. El ministro Abbas Araghchi insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos integrales sin intervención estadounidense o israelí y plantea la posibilidad de peajes en Ormuz según la nacionalidad de los buques involucrados. Pakistán está actuando como mediador en Islamabad, pero las negociaciones están estancadas.

Por otro lado, agentes estadounidenses han arrestado a familiares de Qassem Soleimani, revocando sus permisos de residencia permanente (green cards). Soleimani, quien fue asesinado en 2020 por orden de Trump, continúa siendo un símbolo importante para Irán, lo que endurece aún más su postura.

Se han reportado siete incidentes recientes con aviones estadounidenses.

recientes con aviones estadounidenses. Bombardeos han impactado un complejo petroquímico en Juzestán , dejando cinco heridos.

, dejando cinco heridos. Irán se jacta de haber derribado aviones, burlándose así de las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre tener control aéreo total.