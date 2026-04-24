Barcos y plantas energéticas: los nuevos objetivos militares de Trump… si Irán no acepta su plan

Ya hay un plan en caso de que el alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán termine mañana, 25 de abril. Las negociaciones en Islamabad no han producido resultados concretos. Y el Pentágono tiene sobre la mesa planes de ataque que incluyen la destrucción de refinerías y plantas eléctricas iraníes, eliminaciones selectivas de figuras del régimen y el control absoluto del Estrecho de Ormuz.

Trump lo ha dejado claro en sus propios términos: si Irán no mueve su crudo, su infraestructura energética «explotará». No es retórica vacía. Los marines estadounidenses acaban de incautar en el Índico un barco iraní cargado de petróleo. Y EE.UU. ha confirmado la presencia de minas iraníes en Ormuz, cuyo desminado podría tardar seis meses. Trump ha dado la orden de «disparar a matar» contra cualquier embarcación que coloque minas.

Lo que el Pentágono tiene preparado

Los planes ofensivos que Washington ha elaborado para el caso de ruptura del alto el fuego tienen tres líneas de acción, según recoge Israel National News.

La primera es la infraestructura energética iraní. Las refinerías y plantas eléctricas que sostienen el 90% del presupuesto del régimen son los objetivos prioritarios. Sin ingresos del petróleo y sin electricidad, el régimen no puede pagar a la Guardia Revolucionaria ni subvencionar los productos básicos que mantienen cierta paz social.

La segunda son las eliminaciones selectivas. Las figuras del CGRI y del aparato de seguridad que dirigen las operaciones militares en Ormuz están identificadas. Los precedentes de Qasem Soleimani en 2020 demuestran que EE.UU. tiene la capacidad y la voluntad de ejecutar ese tipo de operaciones cuando lo considera necesario.

La tercera es el control total del Estrecho de Ormuz. El bloqueo ya está en marcha. La siguiente fase sería eliminar la capacidad iraní de amenazar la navegación desde sus posiciones costeras.

La respuesta iraní: apuntar donde duele a los aliados

Irán no ha permanecido inactivo. El IRGC ha difundido a través de Tasnim su propia lista de objetivos para el caso de que las hostilidades se reanuden. No son objetivos estadounidenses directos. Son los puntos que dolerían más a los aliados de Washington en la región.

La ruta de exportación de Yanbu en Arabia Saudí. El centro energético de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, que gestiona el 10% de las exportaciones energéticas globales. El Estrecho de Bab al-Mandeb, controlado de facto por los hutíes aliados de Teherán, que es la ruta alternativa a Ormuz para el comercio entre Asia y Europa.

La lógica es clara. Si Irán no puede exportar petróleo por Ormuz, puede asegurarse de que nadie más exporte petróleo por las rutas alternativas. Un ataque coordinado en Yanbu, Fujairah y Bab al-Mandeb enviaría el precio del crudo por encima de los 100 dólares el barril y obligaría a los buques a rodear África, añadiendo semanas al tiempo de tránsito y miles de millones al coste del comercio global.

Es la «pinza marítima» que Teherán ha estado construyendo durante años: control o amenaza sobre los dos cuellos de botella más importantes del comercio energético mundial.

El trasfondo que explica la tensión actual

El escenario de hoy tiene su origen en marzo, cuando Trump lanzó un ultimátum de 48 horas para reabrir Ormuz, amenazando con destruir la mayor planta eléctrica iraní. Irán respondió prometiendo atacar bases estadounidenses y aliadas en el Golfo. Amnistía Internacional calificó ambas declaraciones como amenazas de crímenes de guerra.

Desde entonces, la situación ha seguido una escalada controlada que ambas partes han mantenido por debajo del umbral del conflicto abierto. Pero el umbral se ha ido reduciendo con cada incidente: la captura del carguero Touska, las minas en Ormuz, la orden de disparar a matar, la confirmación de que Irán está recargando misiles en búnkeres según informa el Jerusalem Post.

Israel observa con atención creciente. Un colapso del alto el fuego reabriría el frente norte con Hezbolá y potencialmente con Irán directamente, algo que Tel Aviv considera en sus propios planes operativos.

El momento más peligroso

Los mercados reflejan la incertidumbre con movimientos que van en direcciones opuestas según el último rumor: suben ante cualquier indicio de acuerdo, bajan ante cualquier señal de escalada. Es la señal de que los inversores no saben qué va a ocurrir. Nadie lo sabe.

Trump asegura tener «control total» y propone cerrar un acuerdo de inmediato. Irán muestra reticencias para nuevas rondas negociadoras mientras el bloqueo de Ormuz sigue activo. La posición iraní es que el bloqueo equivale a un estado de guerra y no puede negociarse mientras continúe. La posición estadounidense es que el bloqueo es la herramienta de negociación y no se levantará hasta que haya acuerdo.

Las dos posiciones son incompatibles. El plazo vence mañana. Y el Pentágono tiene los planes listos.