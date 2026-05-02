Trump refuerza su amenaza, retirando 5000 soldados de las bases de Alemania y subiendo al 25% los aranceles de los vehículos de la Unión Europea

Hay una paradoja en el centro de la relación militar entre España y Estados Unidos que conviene despejar antes de cualquier análisis.

Las bases americanas en suelo español, que una parte de la izquierda ha presentado históricamente como una cesión de soberanía, han sido desde el primer día una ventaja estratégica y económica para España considerablemente mayor que para Washington.

Los acuerdos de 1953 entre Franco y Eisenhower que establecieron las bases de Rota y Morón fueron, en términos de realpolitik, un intercambio desigual en favor de España: legitimidad internacional para un régimen paria a cambio de presencia militar americana en el Mediterráneo occidental. España obtuvo reconocimiento, inversión, modernización de infraestructuras y un paraguas de seguridad que le permitió reducir su propio gasto defensivo durante décadas. EE.UU. obtuvo una posición estratégica que ya tenía en Italia, Alemania y Reino Unido.

Esa asimetría favorable a España se mantiene hoy. Y es precisamente lo que hace peligrosa la combinación de un Donald Trump impredecible con un Pedro Sánchez al que el presidente americano apenas considera un interlocutor serio.

Lo que el Pentágono está construyendo en España

Los números contradicen la retórica. Mientras Trump critica a España e Italia por su postura sobre el programa nuclear iraní, afirmando que «les parece bien que Irán tenga armas nucleares» y que «eso no es muy inteligente», el Pentágono está ejecutando la mayor inversión en infraestructura militar en suelo español de las últimas décadas.

El paquete total asciende a 8.500 millones de dólares para las bases de Rota y Morón en el marco del programa MILCON. En Rota, se duplicará la capacidad de atraque con la construcción de tres nuevos muelles por un coste aproximado de 300 millones de dólares, lo que permitirá albergar un sexto destructor para el sistema antimisiles Golden Dome, valorado en 175.000 millones de dólares a escala global. Actualmente están desplegados en Rota cinco destructores: el USS Oscar Austin, el USS Bulkeley, el USS Paul Ignatius y otros dos de la flota antibalística.

En Morón se añadirán 15 nuevos polvorines para municiones con una inversión de entre 25 y 100 millones de dólares, además de cuatro ya aprobados por 78 millones de euros. Las obras están programadas para comenzar en 2026. La empresa española SENER está al frente del desarrollo de los anteproyectos.

La razón es geográfica e inamovible: Rota controla el Estrecho de Gibraltar, el punto de tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo por donde pasa una fracción decisiva del tráfico marítimo y la logística militar de la OTAN. Ninguna base en Marruecos o Portugal ofrece una combinación equivalente de posición, infraestructura existente e historial operativo. El general Robert Greenway insinuó en su momento la posibilidad de un traslado a Marruecos: las inversiones actuales del Pentágono en Rota son la respuesta práctica a esa especulación.

Lo que España gana y perdería

El impacto económico de las bases americanas en España es concreto y medible. La presencia militar genera más de 700 millones de euros anuales en la economía local, aproximadamente 10.000 empleos directos e indirectos y una transferencia tecnológica y de conocimiento en el sector de defensa que ha beneficiado a empresas españolas durante décadas.

Rota es la base donde el Pentágono realiza más aportaciones económicas a la comunidad local de todas sus instalaciones en Europa. Los contratos de defensa para España en 2025 se estiman en 21.000 millones de euros, de los que aproximadamente el 60% va a empresas nacionales. Los sistemas NASAMS y Patriot suponen más de 1.000 millones adicionales.

Si EE.UU. decidiera retirar sus fuerzas de Rota y Morón, las consecuencias para España serían significativas, no solo en términos económicos sino en la posición estratégica del país dentro de la OTAN y en su capacidad de influencia en el Mediterráneo.

Trump y el factor Sánchez: la combinación peligrosa

Aquí está el riesgo real. Las decisiones estratégicas del Pentágono tienen su propia lógica, que raramente se deja contaminar por las simpatías personales del presidente de turno. Las inversiones en Rota continuarán porque responden a necesidades militares reales, no a la valoración que Trump hace de Sánchez.

Pero Trump no es solo comandante en jefe. Es también un negociador que utiliza la presencia militar americana como moneda de cambio en disputas comerciales, de política exterior y de gasto en defensa dentro de la OTAN.

La retirada de 5.000 soldados de Alemania anunciada por Trump, que el portavoz del Pentágono Sean Parnell confirmó que se completará en seis a doce meses, fue una señal clara de que la presencia militar americana en Europa no es intocable cuando Washington considera que el aliado en cuestión no está cumpliendo con sus compromisos.

Trump ha exigido que los miembros de la OTAN alcancen el 5% del PIB en gasto de defensa, una cifra que ningún aliado europeo cumple actualmente. España prevé llegar al 4,2% en 2026. Sánchez lo presenta como un éxito. Trump lo considera insuficiente.

La relación personal entre los dos líderes añade otro factor de riesgo. Trump apenas considera a Sánchez un interlocutor relevante. Su perfil, su discurso, sus alianzas con Maduro y el chavismo venezolano, su acercamiento a Irán y su distancia crítica de Israel son todos elementos que generan desconfianza en una administración que valora la lealtad incondicional a sus prioridades.

Sánchez minimiza públicamente las presiones del Pentágono y defiende que España es «un socio leal». Pero la lealtad en la doctrina Trump se mide en términos concretos: gasto en defensa, posicionamiento geopolítico y disposición a apoyar las prioridades americanas aunque sean incómodas.

En todos esos parámetros, Sánchez tiene un déficit con Washington que las bases de Rota y Morón compensan parcialmente, pero que no compensa completamente.

Lo que viene

Los acuerdos de defensa firmados en la Cumbre de la OTAN de Madrid de 2022 entre Biden y Sánchez, que incluyeron el sexto destructor para Rota y las inversiones en infraestructura, son compromisos institucionales que la administración Trump heredó y que el Pentágono está ejecutando con independencia de las tensiones políticas.

Pero los compromisos institucionales tienen límites cuando la política interfiere. Los ejercicios recientes Formidable Escudo 25, en los que los destructores USS Thomas Hudner y USS Bulkeley interceptaron misiles balísticos en el Mediterráneo, demuestran la operatividad real de la base. Y esa operatividad es la mejor protección que España tiene contra cualquier tentación de Washington de utilizar las bases como palanca de presión.

La posición estratégica de España en el Mediterráneo occidental es un activo que ningún presidente americano, ni siquiera Trump, puede ignorar fácilmente. Pero tampoco es un activo que España pueda dar por garantizado indefinidamente, especialmente con un Gobierno que ha acumulado fricciones con Washington en prácticamente todas las áreas de política exterior relevantes para la administración americana.

Las bases han sido una ventaja para España desde 1953. Seguir siéndolo depende de que España sea percibida en Washington como un aliado que merece esa inversión.

Con Sánchez en La Moncloa y Trump en la Casa Blanca, esa percepción está bajo presión.