Hackeo a gasolineras en EEUU: la nueva ‘operación militar’ silenciosa e invisible de los fanáticos de Irán

Irán ha perdido la guerra convencional. Sus instalaciones nucleares han sido dañadas por ataques israelíes y americanos.

Sus exportaciones de petróleo han caído más del 70% por el bloqueo naval en Ormuz. Sus milicias en Líbano, Yemen, Irak y Siria están debilitadas o desarticuladas.

Su economía se aproxima al colapso. El rial ha caído a mínimos históricos.

Los Guardianes de la Revolución han perdido activos militares que tardarán años en reponer.

Pero Irán no está neutralizado. Está herido. Y un animal herido en una esquina es precisamente el más peligroso.

Lo que las autoridades americanas están investigando en este momento ilustra exactamente esa realidad: una intrusión masiva en los sistemas de control de combustible de gasolineras en múltiples estados de EEUU, con indicios que apuntan a grupos de hackers vinculados a Teherán. No es un ataque militar. No deja cadáveres ni imágenes espectaculares.

Pero demuestra que Irán todavía tiene recursos y que sabe cómo usarlos.

Qué ha ocurrido en las gasolineras americanas

Los tank readers, los dispositivos que supervisan el nivel y el flujo de combustible en los depósitos subterráneos de las gasolineras, son un objetivo que parece menor pero que tiene una lógica estratégica precisa. Los atacantes no se limitaron a robar información: lograron alterar parámetros operativos con capacidad para falsear los niveles de combustible disponibles, manipular alarmas de fugas e interferir en el funcionamiento normal de las bombas.

Los expertos en seguridad descartan por ahora daños físicos severos o explosiones pero confirman una intrusión prolongada, acceso no autorizado a redes internas de diversas cadenas y vulnerabilidades significativas en dispositivos conectados a internet con credenciales débiles o predeterminadas y software sin actualizar. Es la combinación perfecta para grupos organizados que buscan infiltrarse sin levantar sospechas.

Las gasolineras forman parte de lo que Washington considera infraestructura crítica privada: activos estratégicos gestionados por empresas que carecen del nivel de protección de una base militar o un ministerio. Son, en ese sentido, el objetivo más accesible del sistema energético americano.

Las dos armas que le quedan a Teherán

Cuando un estado pierde la capacidad de confrontar militarmente a sus adversarios, no desaparece. Busca otros instrumentos. Irán tiene dos que siguen funcionando con independencia de lo que ocurra en el Estrecho de Ormuz o en sus instalaciones nucleares.

El primero es el terrorismo internacional. La red de células durmientes, financiadores y operativos que los Guardianes de la Revolución han construido durante décadas en Europa, América Latina, África y Asia no desaparece con los bombardeos sobre Isfahan o Natanz. Esa red ha demostrado capacidad para operar en suelo occidental con una discreción que los servicios de inteligencia occidentales llevan años intentando desmantelar sin éxito completo.

El segundo es el ciberespacio. Los grupos de hackers vinculados a Teherán llevan una década desarrollando capacidades que les permiten operar en la zona gris: ataques que son difíciles de atribuir con certeza, que tienen un coste político inferior al de una acción militar directa y que permiten respuestas graduadas desde filtraciones hasta sabotajes industriales sin cruzar el umbral que desencadenaría una respuesta militar convencional.

El patrón de este ataque encaja con operaciones anteriores atribuidas a actores proiraníes: herramientas y técnicas similares a campañas pasadas, infraestructura digital relacionada con operaciones anteriores y horarios operativos que coinciden con la jornada laboral en Oriente Próximo.

El contexto: la guerra digital que no aparece en los telediarios

Este episodio se inserta en un conflicto digital paralelo a la guerra convencional que los medios apenas cubren. Mientras el grupo hacker conocido como Predator Sparrow reclamaba ataques contra bancos iraníes y una plataforma de criptomonedas de Teherán, grupos proiraníes respondían atacando infraestructuras americanas y haciendo públicos datos privados del director del FBI, Kash Patel, un mensaje directo al aparato de seguridad americano que Washington interpreta como amenaza estratégica.

Handala Hack, el colectivo vinculado a Teherán que filtró esa información, no busca causar un daño inmediato masivo. Busca demostrar que, ante una escalada, la otra parte es vulnerable incluso en su vida cotidiana. Que la seguridad energética americana no depende solo de oleoductos y refinerías sino también de pequeñas cajas conectadas a internet en cualquier esquina de cualquier ciudad.

Es la lógica de la guerra híbrida: no ganar batallas sino demostrar capacidad de daño. No destruir al adversario sino hacerle saber que el coste de seguir presionando tiene una factura que se pagará en lugares inesperados.

Lo que viene

Washington responderá en varios planos. Mayor regulación sobre ciberseguridad en infraestructuras privadas, obligación de actualizar software y eliminar credenciales predeterminadas, auditorías regulares. Y casi con certeza operaciones ofensivas encubiertas contra redes iraníes o aliadas que no se anunciarán públicamente.

El riesgo real es la escalada incontrolada: que un ataque digital cause un daño físico significativo, una explosión, un vertido, una interrupción grave del suministro, que cruce el umbral que convierte un incidente de ciberseguridad en un acto de guerra que exige respuesta militar.

Irán sabe dónde está ese umbral. Y por ahora opera deliberadamente por debajo de él.

Un país que ha perdido la guerra convencional, que se ahoga económicamente y que no puede enfrentarse militarmente a Israel y EEUU simultáneamente, sigue siendo capaz de hackear las gasolineras de Texas y filtrar el teléfono del director del FBI.

Eso es exactamente lo que hace peligroso a un estado desesperado. No lo que puede hacer abiertamente. Lo que puede hacer en la oscuridad.