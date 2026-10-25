Obama transforma las elecciones de medio mandato en un referéndum sobre Trump

Barack Obama hizo su regreso al panorama electoral este sábado con un mensaje nítido: las elecciones de medio mandato son la mejor ocasión para restringir el poder de Donald Trump.

Durante su primer mitin de esta temporada, que tuvo lugar en Ohio, el expresidente arremetió contra la actual administración, señalando la guerra contra Irán, el aumento del costo de la vida y lo que calificó como años de caos, crueldad, corrupción e incompetencia.

Según la cobertura de BBC News Mundo, su discurso marca el inicio de una campaña demócrata que busca recuperar terreno antes del 3 de noviembre.

Obama no se lanzó como candidato, sino que su objetivo es movilizar a una base demócrata algo apática y respaldar a los aspirantes que desean transformar la elección en un referéndum sobre el gobierno de Trump.

En esta ocasión, apoyó a Sherrod Brown, un antiguo senador que intenta recuperar su plaza, así como a Amy Acton, quien se postula como gobernadora frente al republicano Vivek Ramaswamy.

Una campaña enfocada en el costo de vida y la guerra

El expresidente criticó a Trump por no cumplir su promesa de bajar los precios mientras el país enfrenta un conflicto con Irán. Esta crítica une dos cuestiones que inquietan a los votantes: la seguridad internacional y la economía nacional. La subida en los precios del combustible añade presión, especialmente en los estados industriales, donde el costo de la energía impacta en el transporte, la producción y los presupuestos familiares.

Además, Obama cuestionó la política exterior de la administración actual. Considera que el conflicto ha otorgado a Teherán un poder desproporcionado para influir en el estrecho de Ormuz, un pasaje crucial para el comercio y el suministro global de petróleo. Así, desea presentar la guerra como una decisión política con efectos directos en la vida de los estadounidenses.

En sus intervenciones, el expresidente instó a los ciudadanos a exigir responsabilidad al Gobierno. La frase que resume su estrategia fue clara: «Esta elección es nuestra última y mejor oportunidad para, al menos, frenar algunas de las insensateces de esta Administración».

El plan demócrata se basa en tres líneas esenciales:

Convertir el aumento de precios en un reproche hacia la Casa Blanca.

Conectar a los candidatos republicanos con las decisiones de Trump.

Movilizar a los jóvenes, minorías y votantes moderados en estados disputados.

Un enfrentamiento personal entre dos presidentes

El regreso de Obama cobra un sentido especial al coincidir con una nueva ofensiva de Trump. Mientras el expresidente hacía campaña en Ohio y Michigan, el actual mandatario se presentaba en un mitin en Georgia, defendiendo su política migratoria y arancelaria. Trump promocionó su gestión como el inicio de una edad dorada para Estados Unidos y caracterizó a los demócratas como extremistas peligrosos.

Este enfrentamiento revive una rivalidad que nunca se extinguió. Trump asumió la presidencia tras Obama en 2017 y durante años difundió teorías infundadas sobre el lugar de nacimiento de su antecesor. Ahora, ambos aprovechan las elecciones de medio mandato para medir su capacidad de arrastre, aunque desde ángulos diferentes: Trump en el poder, condicionando cada elección local como un referéndum sobre su mandato; Obama, sin cargos, pero aún conservando una fuerte influencia en el Partido Demócrata.

La situación también cuenta con un componente simbólico. Obama se burla de las obras y decoraciones que Trump impulsó en la Casa Blanca. Con este ataque busca consolidar la imagen de un presidente más interesado en su legado personal que en los problemas de precios o en la política exterior.

Ohio y Michigan, dos pruebas para los demócratas

La elección se decide en gran medida en estados donde los márgenes son estrechos y un voto presidencial no garantiza una victoria automática. Ohio y Michigan son escenarios clave:

Estado Candidaturas demócratas apoyadas por Obama Clave electoral Ohio Sherrod Brown y Amy Acton Recuperar voto obrero y moderado Michigan Abdul El-Sayed y Jocelyn Benson Movilizar a la izquierda y al electorado urbano

En Michigan, Obama respaldó a Abdul El-Sayed, un candidato al Senado identificado con el progresismo, y a Jocelyn Benson, quien aspira a la gobernación. La campaña de El-Sayed busca captar a jóvenes y votantes musulmanes, mientras sus contrincantes republicanos han utilizado su identidad religiosa para cuestionar su postura política.

El reto para los demócratas radica en evitar que el apoyo a Obama se limite a un entusiasmo meramente mediático. Su popularidad puede atraer multitudes y generar donaciones, pero no suple el trabajo de una organización local capaz de llevar a los votantes a las urnas. Su equipo asegura que ha ayudado a recaudar más de 15 millones de dólares para candidaturas demócratas y ha participado en anuncios tanto en televisión como en radio.

Por su parte, Trump enfrenta el desafío inverso. Su capacidad para imponer la agenda sigue siendo notable, pero su nombre también moviliza a la oposición. Si los demócratas logran centrar el voto en la inflación, la guerra y los abusos de poder, es posible que consigan transformar las contiendas estatales en un juicio sobre la Casa Blanca.

Obama ha optado por una estrategia clásica: hablar sobre las consecuencias reales del poder y solicitar un voto de control. Trump, en cambio, responde con una campaña centrada en la lealtad personal. El resultado de este enfrentamiento determinará si los republicanos consolidan su poder o si el Congreso comenzará a actuar como un freno.

Fuera de los discursos, Obama mantiene una relación peculiar con la cultura popular: su figura aparece con frecuencia en documentales, libros y listas de los expresidentes más influyentes. Trump, por su parte, ha transformado incluso la estética de la Casa Blanca en un elemento de su mensaje político. En esta contienda, ambos vuelven a evidenciar que en Estados Unidos también se libra una batalla simbólica en el campo político.