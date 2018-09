Las descacharrantes exigencias de este millonario de 72 años que busca esposa heredera

El exmagnate naviero Sir Benjamin Slade está buscando desesperadamente, y públicamente, a la mujer «fértil» perfecta para darle un heredero.

Durante los últimos seis años ha publicado un anuncio en el que pide a las mujeres de todo el mundo que se presenten para el «trabajo» que ofrece, el cual incluye administrar su patrimonio.

Sin embargo, y a pesar de su inistencia, el aristócrata británico permanece muy soltero.

¿Qué es lo que impide que este rico aristócrata, con un patrimonio de unos 20 millones de libras, encuentre el amor verdadero?

Durante una entrevista, Sir Benjamin Slade lo explica:

«Puse un anuncio para la dama perfecta y me inundaron las solicitudes, pero tienen que cumplir con los requisitos. Puedo ser bastante exigente en mis requisitos. No me sirven la mitad».