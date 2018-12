Rubie Marie: "Me obligaron a casarme con 15 años y mi marido me violaba todos los días"

Una historia desgarradora de dolor y sufrimiento motivada por rancios y caducos preceptos educativos. (Otro drama: un juzgado investiga la violación a Valeria, la hermana de Diana Quer)

Esta mujer que ahora tiene 35 años fue criada en el sur de Gales, en Reino Unido.

En 1998, fue llevada por sus padres a Bangladesh con la excusa de pasar unas vacaciones con la familia, según BBC News Mundo.

Hasta ese momento, dice Marie, su vida había sido feliz.

"Se suponía que solamente íbamos a estar allí seis semanas pero luego se convirtió en dos meses, luego en tres, después en seis meses y todos empezamos a echar de menos nuestro hogar", dice.

"Le dije a mi padre que me quería ir a casa. Quería volver a la escuela. Quería volver con mis amigos. Pero él me decía que habíamos gastado mucho dinero en viajar hasta allá... Esa fue su excusa, su fachada para planear lo que era el matrimonio".

"Un día, yo estaba sentada cenando con toda la familia y él solo vino, se sentó y empezó a comer. De repente, de la nada, me dijo: '¿No sería genial que te casaras, Ruby?'.

"Y yo me preocupé. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era una niña e hice una pataleta. Lancé mi plato al piso y empecé a golpear las puertas, corrí a mi cuarto gritando. Simplemente no entendía esa información", relató.

"Me habían puesto en un sistema de subasta. Uno de mis tíos fue y comenzó a 'ofrecerme'. Era horrible. Me trataban como una esclava. Yo estaba en este país extranjero y no sabía a dónde ir ni dónde estaba el teléfono. Nada".