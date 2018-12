¿Sabías que Dinamarca quiere enviar a inmigrantes convictos a esta isla desierta donde experimentaron con animales?

La ética en la cienica lo es todo, aunque muchas veces no sucede así. No es exactamente como en Los Juegos del Hambre, pero alguno de los impulsores daneses que quieren enviar a una isla deshabitada a los inmigrantes "no deseados" se ha podido "inspirar" en el film. Un espacio que una vez fue el lugar para experimentar con animales, según recogen BusinessInsider, Washington Post y Miguel Jorge en gizmodo.

Al parecer, y como parte de una creciente agenda contra la inmigración, la ministra danesa Inger Støjberg, del partido de centro derecha Venstre, escribió en Facebook que ciertas personas "no son deseadas en el país y lo sentirán".

En realidad, a lo que se refiere Inger es al controvertido acuerdo como parte de un nuevo proyecto de ley para 2019 acordado entre el gobierno de centro derecha y el Partido Popular Danés (DPP). Como ha explicado a los medios el portavoz de inmigración del DPP, Martin Henriksen:

Nuestra esperanza ... es que las personas que se encuentran fuera de Dinamarca entiendan que Dinamarca no es un lugar especialmente atractivo para buscar asilo, si usted tiene antecedentes de refugiado, puede causar daño o incitar al crimen.

Posteriormente, Støjberg escribió lo siguiente en Facebook:

Cuando no eres deseado en la sociedad danesa, no debes ser una molestia para los daneses normales. Los inmigrantes recibirán una nueva dirección.

Esa dirección hace alusión directa a un lugar que todavía debe aprobarse por el parlamento: la isla de Lindholm en el sureste del país, que se encuentra a tres kilómetros mar adentro y durante décadas ha albergado un centro de investigación para animales enfermos y contagiosos.

Si el plan recibe luz verde, se limpiaran y desinfectarán las instalaciones y se construirá un centro de inmigración con una capacidad inicial de 100 residentes.

Según una declaración del gobierno, el nuevo centro albergará a los inmigrantes que tienen lo que se conoce como "estadía tolerada", lo que significa que no tienen un permiso de residencia pero que no pueden ser deportados por otras razones, incluidas las amenazas a su vida si se envían a casa, aquellos que serán deportados debido a una actividad criminal o por razones de seguridad nacional, y combatientes extranjeros y solicitantes de asilo rechazados condenados por violar ciertas leyes. Según Henriksen:

Nuestro enfoque es que deben permanecer en la isla tanto como sea posible, y si podemos mantenerlos allí todo el tiempo, intentaremos hacerlo. Planeamos tener policías, servicios penitenciarios, guardias y celdas de detención en el lugar, en caso de disturbios. Espero que inspire a otros países a hacer lo mismo.

El plan ha provocado la protesta internacional. La jefa de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo a los medios el pasado miércoles que tenía "serias preocupaciones" con el plan del gobierno danés y que tenía la intención de seguir y discutir la situación.

"Hemos visto el impacto negativo de tales políticas de aislamiento, y no deberían replicar estas políticas", dijo Bachelet. "Porque privarlos de su libertad, aislarlos y estigmatizarlos solo aumentará su vulnerabilidad".

Y todavía quedan semanas para que termine este "extraordinario" 2018.