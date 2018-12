Si llega a decirlo Abascal, arde laSexta: Guardiola afirma que sus hijos van al colegio con "hindúes, negros" y también "gente normal"

Puede que haya sido un patinazo lingüístico, pero se gusta tanto cuando habla y ha dejado un reguero de enemigos tan grande por sus inaceptables planteamientos políticos, que se le espera con ganas.--Carlos Herrera sobre la esquizofrenia del procés: "No hay dinero para quirófanos, pero sí para enchufar a la hermana de Guardiola"--

Pep Guardiola ha sido literalmente masacrado en las redes tras una frase en rueda de prensa que dará que hablar.--El 'indepe' Pep Guardiola visita la cárcel de Lledoners para dar un discurso en apoyo de los presos golpistas--

Primero vayamos al meollo de la cuestión.--Los 'indepe-culés' aúllan de dolor con Pedrerol tras su humillante (y viral) tuit sobre Pep Guardiola, al que consideran una divinidad--

Siéntense, si no lo han hecho ya, y abran bien los ojos. Porque nos pinchan, y no sangramos:

Mis hijos van al colegio con gente india, con gente negra... y con gente normal

¿Cómo? ¿Estaba queriendo decir el entrenador del Manchester United que los indios y los negros no son gente normal? Pues menos mal que no diferenció entre españoles y catalanes, porque si no la que se lía es parda.

Que dice Guardiola que él no es nada racista, que sus niños “van al colegio con gente india, con gente negra y también con gente normal”. Si lo llega a decir @Santi_ABASCAL lo pondrían en @laSextaTV 24 horas al día hasta el año 2035. pic.twitter.com/Ikxh0UAcMT — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) 11 de diciembre de 2018

Y es que el técnico catalán había sido preguntado por la polémica que generó el episodio racista acaecido en Stamford Bridge, entre el Chelsea y el City.

No sé lo que ocurrió. Los medios tienen una responsabilidad con el racismo. Todos lo tienen. Puedes escribir algo y ofender, crear conflicto. Hoy el verdadero poder lo tienen los medios de comunicación, hay una responsabilidad. El racismo está muy extendido, está en todas partes. La gente se centra en el fútbol, pero el racismo no está sólo en el fútbol. Cómo tratamos a los inmigrantes o los refugiados es un buen ejemplo.

Guardiola: "Mis hijos van al colegio con hindúes, negros y gente normal"



Llega a decir algo así Santi Abascal y ya estarían pidiendo su ingreso en prisión. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) 11 de diciembre de 2018

"Nuestros abuelos fueron refugiados. Tenemos que luchar todos los días contra esto. Sterling es una persona increíble. Es difícil de entender que estas cosas. Tenemos que ser mejores entre todos. Mis hijos van al colegio con gente de todo el mundo. Gente india, gente negra, gente normal...".

La que se ha formado en redes no se puede ni resumir, porque necesitaríamos un periódico entero.

Cuando Pep Guardiola asegura que no es racista porque sus hijos van al colegio con gente india, gente negra y gente normal, ¿es porque considera a indios y negros gente extraordinaria? #LaPreguntaDelDía — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 12 de diciembre de 2018

Pep Guardiola: mis hijos van al cole hasta con españoles. — Dr. Salmón (@unmirador) 11 de diciembre de 2018

Para Guardiola, están los indios, los negros y luego la gente normal. Sin comentarios... https://t.co/uYSSVrzLNB — Oier Fano Dadebat (@oierfano) 11 de diciembre de 2018

.