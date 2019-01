'La policía más guapa de Alemania' desvela si eligió Instagram o trabajo tras ultimátum de sus jefes

La agente Adrienne Koleszar, de 34 años, a la que sus jefes anteriormente exigieron que eligiera entre la carrera policial y la vida en las redes sociales, anunció su decisión, según rt.

Koleszar causó furor con sus fotografías en Instagram -donde tiene unos 650.000 seguidores- desde hace dos años, cuando llegó a ser conocida como 'la policía más hermosa de Alemania'. A principios de diciembre de año pasado, trascendió que Koleszar se tomó medio año de licencia no remunerada para aprovechar su fama en Internet, luego de lo cual recibió un ultimátum de sus jefes: o regresa al trabajo en enero (2019), o continúa con su estilo de vida pero sin su placa.

Este 1 de enero, la oficial de la ciudad de Dresde, en el estado de Sajonia, publicó un video en su canal en YouTube en el que señaló que regresa a la actividad policial.

"Voy a volver a patrullar, me pongo de nuevo mi uniforme", indicó Koleszar y afirmó que "se alegra" de esa decisión, aunque tendrá un mes muy agotador. Al mismo tiempo, precisó que no dejará de aparecer en las redes sociales. "Seguiré estando en Instagram, en las redes sociales: por supuesto no tanto como en los últimos seis meses, pero estaré presente tanto como estuve antes del 1 de julio", subrayó.