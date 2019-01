Los Skripal recibieron los primeros auxilios de la jefa de enfermería del Ejército británico

Más misterios se suman al controvertido caso Skripal. Según trascendió ahora, el exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia recibieron primeros auxilios de una oficial de alto rango del Ejército del Reino Unido, quien -supuestamente por casualidad- se encontraba al momento cerca del lugar, según rt.

Inicialmente, los medios británicos informaron que la primera persona que brindó asistencia médica a los Skripal, después de que se derrumbaran en un banco en la ciudad británica de Salisbury, fue "una enfermera fuera de servicio que trabajó en el brote de ébola en Sierra Leona".

Sin embargo, ahora resulta que no era cualquier enfermera. Se trata de la coronel Alison McCourt, quien actualmente ocupa el cargo de oficial-jefa de enfermería del Ejército británico.

La revelación surgió después de que su hija Abigail, de 16 años, recibiera el premio 'Local Hero' ("héroe local") de la estación de radio local Spire FM. Según ese medio, Abigail fue quien encontró a los Skripal, notó que no estaban bien, pensó que Serguéi había sufrido un infarto y llamó a su madre. La adolescente, que tiene entrenamiento de primeros auxilios, ayudó luego a su madre a brindarle reanimación cardiopulmonar al exespía ruso.

Spire FM comentó que la historia se mantuvo en secreto durante casi un año porque la madre y la hija no querían recibir atención mediática, tras enterarse de que las personas a las que ayudaron resultaran ser víctimas de un crimen de alto perfil.

Sin embargo, la coronel McCourt, quien fue antes condecorada por su despliegue en Sierra Leona para combatir el ébola, decidió que su hija se merecía un premio y la propuso como candidata.

Este último añadido al caso del envenenamiento de los Skripal ha provocado dudas entre los escépticos, que califican de gran coincidencia el que la enfermera militar más importante del Reino y su hija estuvieran en el momento y en el lugar justos.

El pasado 4 de marzo, en la ciudad británica de Salisbury, el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con una sustancia que Londres identificó como el agente nervioso Novichok.

El caso desató una grave crisis diplomática internacional, en la que Londres acusó a Moscú de estar detrás del ataque. Rusia ha denunciado en reiteradas ocasiones el carácter infundado de estas acusaciones y la falta de pruebas.

Aunque el laboratorio de Porton Down identificó la sustancia utilizada como Novichok y como un agente nervioso de grado militar, sus científicos no han podido determinar en qué país fue producido.

